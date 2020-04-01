Регионам рекомендовано обеспечить стабильную работу печатных СМИ

Минкомсвязь рекомендовала регионам обеспечить стабильную работу региональных печатных СМИ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в министерство стали поступать сообщения из регионов о перебоях в работе СМИ, которые пользуются доверием и популярностью у граждан. Так, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что в некоторых субъектах были попытки прекратить работу СМИ, которые существуют уже много лет. Например, в Красноярске пытались закрыть одну из старейших газет страны «Красноярский рабочий», которой больше 110 лет.

В связи с этим в ведомстве обратили внимание на один из пунктов президентского указа «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в котором говорится о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации. В условиях необходимости донесения до граждан проверенной и правдивой информации это крайне важно, подчеркнули в министерстве.

Что касается розничных продаж прессы, то тут решение каждый регион принимает самостоятельно, отметил Волин. Периодические печатные издания не вошли в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Между тем, регионы вправе дополнить этот список. Так поступило, например, руководство Ростовской области. Их опыт «заслуживает внимания и поддержки», считает замглавы Минкомсвязи.

Источники: https://ruj.ru/news/monitoring-media/regionam-rekomendovano-obespechit-stabilnuyu-rabotu-pechatnykh-smi-11522, АиФ