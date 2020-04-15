Открыт видеокурс для журналистов «Финансовая грамотность и массовая информация»

Завершена работа над электронным образовательным видеокурсом «Финансовая грамотность и массовая информация».

Курс создан в рамках совместного проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в рамках сотрудничества компании Finarty (партнер СЖР) и компании «R.I.M. Партнерз Нетворк».

Автор курса – член-корреспондент Международной академии менеджмента, эксперт Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Ян Арт.

Курс включает 16 видеолекций на такие темы как поведенческие финансы, защита прав потребителей финансовых услуг, страховой рынок, кредитный рынок, ипотека, частные инвестиции, пенсионная, налоговая и бюджетная системы России, регулирование финансового рынка, биржевая информация и другие.

«Союз журналистов России поддерживает создание электронного видеокурса «Финансовая грамотность и массовая журналистика», - отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. - По сути это первый продукт такой тематики в журналистском сообществе нашей страны. Мы считаем появление такого курса в настоящее время очень актуальным, поскольку это позволит многим российским журналистам, особенно в регионах, где, как правило, нет узкой журналистской специализации, овладеть основами представлений о различных сегментах финансовой отрасли. СЖР рекомендует этот курс всем коллегам, который хотели бы повысить уровень своих компетенций в финансовой сфере».

По словам советника директора проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», представителя России в G20 и ОЭСР по вопросам финграмотности Анны Зеленцовой, участие журналистов в этой работе имеет ключевое значение, поскольку именно СМИ в современном мире стали основным источником актуальной финансовой информации, на основе которой люди принимают те или иные решения.

«Для взаимодействия с журналистами в рамках нашего проекта создана специальная группа в Фейсбуке «Пишу о личных финансах», и мы приглашаем журналистов России присоединяться и участвовать в нашей работе», — отметила Анна Зеленцова.

В настоящее время курс доступен для российских журналистов: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvJR9G7c0Hbbb—5Nu30t1Ene_6drM1BP

Источник — сайт Союза журналистов России https://ruj.ru/news/otkryt-videokurs-dlya-zhurnalistov-finansovaya-gramotnost-i-massovaya-informatsiya-11689