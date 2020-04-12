Открыт приём работ на XIX конкурс репортажной фотографии «Имени Александра Ефремова»

Дорогие любители фотографии !

На сайте aefremov.com открыт приём фоторабот на XIX конкурс репортажной фотографии «Имени Александра Ефремова»!

Три федеральных и две региональных номинации ждут вашего участия до 30 июня! Конкурс проходит благодаря поддержке Союза журналистов России, Правительства Тюменской области, депутатской фракции «Единая Россия» в Тюменской областной Думе, генеральный партнёр компания «СИБУР-Тобольск».

Впервые расширены даты съемки фотографий и серий : с 2017 по 2020 годы!

Особенно интересно будет увидеть съемки связанные с преодолением коронавирусной инфекции в стране и в мире!

ОРГКОМИТЕТ конкурса

По материалам сайта Союза журналистов России

https://ruj.ru/events/announcements/otkryt-priem-rabot-na-xix-konkurs-reportazhnoi-fotografii-imeni-aleksandra-efremova-11684