Участвуй в международном марафоне «Великие песни Великой Победы»

В год 75-летия Победы во Второй мировой войне стартовала международная музыкальная акция «Великие песни Великой Победы» #ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs . Союз журналистов России и Самарское областное отделение СЖР поддерживают акцию и предлагают принять участие в ней.

Дорогие друзья!

Большинство из нас знает о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. по рассказам ветеранов, книгам воспоминаний, художественным фильмам. Но особую эмоциональную атмосферу тех дней передают песни. «День Победы», «Катюша», «Темная ночь», «Журавли» и десятки других песен о войне любимы в целом мире, переведены и исполняются на многих языках мира.

В год 75-летия Победы во Второй мировой войне стартовала международная музыкальная акция #ВеликиеПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs .

Профессиональные музыканты, а также любители из разных стран и континентов исполняют на своих национальных языках или на русском языке известные песни и музыку, ассоциирующуюся с Победой в Великой Отечественной войне, а также различные национальные песни, связанные с победой во Второй Мировой войне.

Каждый желающий может принять участие в акции, записав на видео свое исполнение (это может быть камера вашего смартфона, фотоаппарат, видео камера). Вы можете записывать совместное исполнение песен в режиме самоизоляции, а в случае снятия ограничительных мер, записать видео недалеко от памятного места или памятника, связанного с историей Второй Мировой войны.

Источник: БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК