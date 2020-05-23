Пройди курс «Цифровой журналистики»!

Коллеги! Запускается масштабный образовательный проект по подготовке журналистов, пишущих о сфере информационных технологий. Кто хочет быть востребованным в ближайшем будущем и даже сегодня, обратите внимание на обучающий курс «ЦИФРОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА». Есть возможность пройти обучение и повысить компетенции в сфере ИТ.
Сейчас идет прием заявок (по 25 мая включительно). Возможно будет вторая волна набора.
Курс «Цифровая журналистика», как объясняют организаторы, будет носить практико-ориентированный характер и состоять из 7 тематических образовательных модулей (200 академических часов), совмещающих семинары и выступления лидеров цифровой трансформации, чиновников высшего класса и наиболее опытных журналистов технологических отделов редакций. По времени это займет несколько месяцев. Первый поток ориентирован на обучение более 3000 человек в режиме онлайн.
Все это делается с целью масштабной подготовки и повышения квалификации журналистов, пишущих о развитии высоких технологий и их влиянии на все сферы жизни граждан. Проект проводится при поддержке администрации президента РФ, ведущих деловых и тематических СМИ, лидирующих ИТ-компаний. Организатор — АНО «Цифровые платформы» (diplatforms.ru). Информационные партнеры — Союз журналистов России, Самарское областное отделение Союза журналистов России.
В общем, для представителей медиа и членов Союза журналистов есть возможность поучиться цифровой журналистике и поучиться БЕСПЛАТНО, так как проект проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. Подавайте заявки, пользуйтесь возможностью! Подробности на сайте: https://цифроваяжурналистика.рф/
Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке: https://цифроваяжурналистика.рф/registration/.
При регистрации обязательно укажите пригласительный промокод — RUJ63 .
Заявки принимаются по 25 мая 2020 года (включительно).
По вопросам регистрации и другим техническим вопросам обращаться в службу поддержки: support-edu@diplatforms.ru.
По вопросам сотрудничества обращаться к Александре Гавриловой (директору по стратегическим коммуникация АНО «Цифровые платформы»), тел. +7(926)686-70-57, ag@diplatforms.ru .
Источники:
https://xn--80aaafvjeashuizetqkm0b6o.xn--p1ai/
https://ruj.ru/news/regions-news/rabotnikov-smi-ulyanovskoi-oblasti-priglashayut-k-uchastiyu-v-tsifrovoi-zhurnalistike-12253