Пройди курс «Цифровой журналистики»!

Коллеги! Запускается масштабный образовательный проект по подготовке журналистов, пишущих о сфере информационных технологий. Кто хочет быть востребованным в ближайшем будущем и даже сегодня, обратите внимание на обучающий курс «ЦИФРОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА». Есть возможность пройти обучение и повысить компетенции в сфере ИТ.

Сейчас идет прием заявок (по 25 мая включительно). Возможно будет вторая волна набора.

Курс «Цифровая журналистика», как объясняют организаторы, будет носить практико-ориентированный характер и состоять из 7 тематических образовательных модулей (200 академических часов), совмещающих семинары и выступления лидеров цифровой трансформации, чиновников высшего класса и наиболее опытных журналистов технологических отделов редакций. По времени это займет несколько месяцев. Первый поток ориентирован на обучение более 3000 человек в режиме онлайн.

Все это делается с целью масштабной подготовки и повышения квалификации журналистов, пишущих о развитии высоких технологий и их влиянии на все сферы жизни граждан. Проект проводится при поддержке администрации президента РФ, ведущих деловых и тематических СМИ, лидирующих ИТ-компаний. Организатор — АНО «Цифровые платформы» (diplatforms.ru). Информационные партнеры — Союз журналистов России, Самарское областное отделение Союза журналистов России.