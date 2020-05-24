95 лет назад вышел первый номер «Комсомольской правды»

24 мая 1925 года вышла в свет «Комсомольская правда» — теперь уже легендарная, по-настоящему народная и любимая всей страной газета.

А 25 мая 2020 года (в Москве) и 26 мая (по всей России) выходит уникальный специальный юбилейный выпуск «Комсомолки», в котором собраны лучшие материалы за почти вековую историю издания. В нем читатели увидят страницы самого первого выпуска «КП», узнают историю страны и чем живет «Комсомолка» сегодня.

С первых лет «Комсомолка» призывала не только жить полной, интересной, многогранной жизнью, но и приносить пользу Родине. И способы как это сделать придумывала неугомонная редакция: Всесоюзное социалистическое соревнование, акция «Готов к труду и обороне», Суперкубок СССР по футболу, строительство Московского метро, целина, БАМ, прокладка газопроводов в Сибири и многое, многое другое.

Не удивительно, что именно «Комсомолку» наградили первым в истории орденом Ленина. И еще четырьмя орденами — Отечественной войны, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.

В разное время сотрудниками «Комсомольской правды» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар. В ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов. Здесь же работали лучшие журналисты России.

Интересные факты

Первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «Комсомольской правды».

провел именно в пресс-центре «Комсомольской правды». Свое первое интервью Владимир Путин дал именно «Комсомолке».

дал именно «Комсомолке». «Комсомолку» наградили первым в истории орденом Ленина. И еще четырьмя орденами — Отечественной войны, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.

Единоразовый тираж «КП» — более двух миллионов экземпляров — читают 450 городов в 85 регионах Российской Федерации.

Российской Федерации. Дайджесты «Комсомольской правды» выходят в 48 странах мира от Австралии до Канады.

мира от Австралии до Канады. Сначала «Комсомольская правда» была молодежным изданием, а позже уже стала газетой для всей семьи.

Впереди у «Комсомолки» самые амбициозные и масштабные планы.

Не пропустите юбилейный номер «Комсомольской правды» 25 мая — в Москве, а 26 мая – по всей России!

По материалам KP.RU