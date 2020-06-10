10 июня — День пресс-служб органов внутренних дел

Сегодня МВД России отмечает 37 лет со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей. Областной союз журналистов отметил благодарностями сотрудников пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

Так, благодарственные письма были вручены начальнику отделения информации ОИОС ГУ МВД России по Самарской области, подполковнику внутренней службы Андрею Лесневу; инспектору по особым поручениям группы по взаимодействию с электронными СМИ отделения информации ОИОС ГУ МВД России по Самарской области, подполковнику внутренней службы Владимиру Караваеву; старшему референту группы по взаимодействию с электронными СМИ отделения информации ОИОС ГУ МВД России по Самарской области, капитану внутренней службы Ильдару Хужину; старшему специалисту группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по г.Тольятти, майору внутренней службы Ирине Поляковой; начальнику отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Тольятти, майору полиции Александре Орлянской; а также корреспонденту группы по связям со СМИ МУ МВД России «Сызранское» Анастасии Савиновой.

Кроме того, председатель областного Союза журналистов, заместитель председателя Общественного совета ГУ МВД России по Самарской области Ирина Цветкова поздравила сотрудников отдела с праздником:

Уважаемый Сергей Валерьевич и сотрудники отдела!

Поздравляю вас с Днем пресс-служб МВД Российской Федерации!

Приятно отметить, что ваша работа всегда была и остается примером профессионализма и качественной журналистики.

В своих оперативных сводках, публикациях вы даете самую точную и проверенную информацию, освещаете деятельность полиции Самарской области, рассказываете о тех, кто стоит на страже спокойствия и закона.

Благодаря вам формируется правовое сознание граждан, укрепляется вера в добро и справедливость.

От всей души желаю успехов на службе и отличного настроения!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!