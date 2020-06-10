Поздравляем сотрудников пресс-службы УФСИН с Юбилеем!

Самарское областное отделение Союза журналистов России в связи с 20-летием пресс-службы УФСИН России по Самарской области наградило дипломами сотрудников, внесших огромный вклад в развитие своего подразделения.

Бывший начальник пресс-службы ФСИН, ветеран уголовно-исполнительной системы Артур Маливанчук, главный редактор газеты Общественного совета УФСИН России по Самарской области «Тюрьма и воля» Николай Чеботарев, а также действующий начальник пресс-службы УФСИН Самарской области Алексей Халитов были награждены дипломами за вклад в развитие сотрудничества со средствами массовой информации и создание позитивного имиджа уголовно-исполнительной системы.

Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова поздравила сотрудников пресс-службы УФСИН:

Уважаемый Алексей Рамильевич и сотрудники

пресс-службы!

От всей души поздравляю вас

с 20-летием пресс-службы УФСИН России по Самарской области!

Ваша работа вызывает уважение: с помощью печатного слова и телеэфира вы отражаете сегодняшний облик УИС, утверждаете в сознании граждан важность и нужность тех, кто в непростых условиях исполняет служебный долг. Благодаря вам жители Самарской области узнают о деятельности УФСИН на территории региона.

С вами приятно сотрудничать. Вы активно участвуете в жизни Самарского областного отделения Союза журналистов России, помогаете в проведении Акции «Благородство», Фестиваля прессы и многих других социально важных проектов.

От всей души желаю вам вдохновения, новых идей и успехов!