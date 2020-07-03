С Днем ГИБДД!

3 июля в России отмечается День сотрудника ГИБДД. Именно в этот день в 1936 году была образована ГАИ МВД СССР. Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова поздравила главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Самарской области Юрия Некрасова, а также всех сотрудников подразделения с праздником:
Уважаемый Юрий Александрович!
Поздравляю Вас и коллектив управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области с профессиональным праздником – Днем работников ГИБДД!
Сотрудники ГИБДД – настоящие рыцари дорог! Смелые, храбрые, ответственные люди, делающие все возможное, чтобы движение по дорогам нашей области было безопасным, а пешеходы и автолюбители уважили друг друга и берегли.
От всей души желаю Вам и Вашим коллегам успехов в работе и отличного настроения!
Семейного благополучия, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!