С Днем ГИБДД!

3 июля в России отмечается День сотрудника ГИБДД. Именно в этот день в 1936 году была образована ГАИ МВД СССР. Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова поздравила главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Самарской области Юрия Некрасова, а также всех сотрудников подразделения с праздником:

Уважаемый Юрий Александрович!

Поздравляю Вас и коллектив управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области с профессиональным праздником – Днем работников ГИБДД!

Сотрудники ГИБДД – настоящие рыцари дорог! Смелые, храбрые, ответственные люди, делающие все возможное, чтобы движение по дорогам нашей области было безопасным, а пешеходы и автолюбители уважили друг друга и берегли.

От всей души желаю Вам и Вашим коллегам успехов в работе и отличного настроения!

Семейного благополучия, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!