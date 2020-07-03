Поехали! Союз журналистов принимает участие в туристическом проекте

Самарские журналисты, блогеры и фотокорреспонденты стали участниками туристического проекта «Поехали!» и подняли флаг Союза журналистов на вершине Молодецкого кургана.

В Самарской области запущен проект, нацеленный на развитие туристической привлекательности региона. Суть его – в популяризации через СМИ и представителей блогосферы самых интересных и живописных мест губернии.

Волга, Куйбышевское водохранилище, Самарская Лука, Жигулевский заповедник, Рачеейский бор и многое, многое другое на протяжении летних месяцев и сентября станут объектами регулярных пресс-туров, организованных Туристическим информационным центром Самарской области.

К проекту присоединилось Самарское областное отделение Союза журналистов России и члены Фотообъединения Союза.

Уже состоялись три крупных мероприятия: экскурсия на теплоходе по Волге, поездка в Рачеейский бор и путешествие по Самарской Луке к Молодецкому кургану с посещением конно-спортивного клуба «Степное поле», базирующегося в старинном селе Жигули.

Такие поездки – настоящий подарок. Журналисты узнают интересные факты, о которых потом рассказывают своим читателям и зрителям.

Богатый материал для будущих выставок собирают и фотографы.

«Мы давно практикуем пленеры в различных уголках региона. Но дело требует поддержки в плане предоставления транспорта и экскурсионного сопровождения. Всё это сумели обеспечить организаторы пресс-туров – поделился своим мнением председатель Фотообъединения СОО СЖР, фотокорреспондент ИД «КоммерсантЪ» Юрий Стрелец. – Поэтому участие в таких поездках для нас большая помощь и огромный эмоциональный заряд. Спасибо организаторам за пресс-туры!».

Любое путешествие – это преодоление. Особенно, если речь идет о Молодецком кургане, к вершине которого надо подниматься по крутой каменистой тропе.

Высоту в 242,8 м блогеры и журналисты взяли за час с небольшим, что для начинающих туристов тоже неплохо. Поднялись даже операторы, обвешанные тяжелой техникой.

В память о восхождении на Молодецкий курган – фотография с флагом Союза журналистов, как если бы покорили Эвереста. Идея понравилась. Решили повторить. Так что флаг Союза будет поднят и на Стрельной горе – самой высокой точке Жигулей. Совсем скоро, 7 июля. #Поехали!

Подробности о проекте «ПОЕХАЛИ» на сайте: https://samara.travel/

Самарская Лука в объективе Юрия Стрельца