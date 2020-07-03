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#Поехали! Союз журналистов принимает участие в туристическом проекте

Самарские журналисты, блогеры и фотокорреспонденты стали участниками туристического проекта «Поехали!» и подняли флаг Союза журналистов  на вершине Молодецкого кургана.

В Самарской области запущен проект, нацеленный на развитие туристической привлекательности региона. Суть его – в популяризации через СМИ и представителей блогосферы самых интересных и живописных мест губернии.

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Участники проекта #Поехали! Автор фото — Людмила Грибцова

Волга, Куйбышевское водохранилище, Самарская Лука,  Жигулевский заповедник, Рачеейский бор и многое, многое другое на протяжении летних месяцев и сентября станут объектами регулярных пресс-туров, организованных Туристическим информационным центром Самарской области.

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К проекту присоединилось Самарское областное отделение Союза журналистов России и члены Фотообъединения Союза.

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Конная прогулка, организованная спортивным конным клубом «Степное поле». Автор фото — Юрий Стрелец.

Уже состоялись три крупных мероприятия: экскурсия на теплоходе по Волге, поездка в Рачеейский бор и  путешествие по Самарской Луке к Молодецкому кургану с посещением конно-спортивного клуба «Степное поле», базирующегося в старинном селе Жигули.

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Старинное село Жигули. Автор фото — Людмила Грибцова

Такие поездки – настоящий подарок. Журналисты узнают интересные факты, о которых потом рассказывают своим читателям и зрителям.

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Сотрудник парка «Самарская Лука» дает интервью журналистам. Фото — Людмилы Грибцовой.

Богатый материал для будущих выставок собирают и фотографы.

«Мы давно практикуем  пленеры в различных уголках региона. Но дело требует поддержки в плане предоставления транспорта и экскурсионного сопровождения. Всё это сумели обеспечить организаторы пресс-туров – поделился своим мнением председатель Фотообъединения СОО СЖР, фотокорреспондент ИД «КоммерсантЪ» Юрий Стрелец. – Поэтому участие в таких поездках для нас большая помощь и огромный эмоциональный заряд. Спасибо организаторам за пресс-туры!».

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Председатель Фотообъединения областного Союза журналистов Юрий Стрелец и участники пресс-тура на Молодецком кургане. Автор фото — Елена Абкина

Любое путешествие – это преодоление. Особенно, если речь идет о Молодецком кургане, к вершине которого надо подниматься по крутой каменистой тропе.

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Участники пресс-тура на Молодецком кургане. Проект #Поехали!

Высоту в 242,8 м блогеры и журналисты  взяли за час с небольшим, что для начинающих туристов тоже неплохо. Поднялись даже операторы, обвешанные тяжелой техникой.

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В память о восхождении на Молодецкий курган – фотография с флагом Союза журналистов, как если бы покорили Эвереста. Идея понравилась. Решили повторить. Так что флаг Союза будет поднят и на Стрельной горе – самой высокой точке Жигулей. Совсем скоро, 7 июля.  #Поехали!

Подробности о проекте «ПОЕХАЛИ» на сайте:  https://samara.travel/

Самарская Лука в объективе Юрия Стрельца

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