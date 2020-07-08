С Днем семьи, любви и верности!

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с добрым и светлым праздником — Днем семьи, любви и верности!

Семья – самое дорогое сокровище,

которое только может быть у человека.

Любовь наполняет сердце каждого теплом и спокойствием.

Верность помогает найти опору в лице любимых нами людей.

Вместе они наполняют жизнь счастьем и гармонией.

Так пусть каждый в этот день ощутит частичку тепла, подаренного этим светлым праздником!

Желаю Вам благополучия, семейной гармонии и радости!

Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель Самарского областного отделения СЖР