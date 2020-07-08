С Днем семьи, любви и верности!

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с добрым и светлым праздником — Днем семьи, любви и верности!
Семья – самое дорогое сокровище,
которое только может быть у человека.
Любовь наполняет сердце каждого теплом и спокойствием.
Верность помогает найти опору в лице любимых нами людей.
Вместе они наполняют жизнь счастьем и гармонией.
Так пусть каждый в этот день ощутит частичку тепла, подаренного этим светлым праздником!
Желаю Вам благополучия, семейной гармонии и радости!
Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского областного отделения СЖР