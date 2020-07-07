Фотоотчет

#Поехали в «Степное поле»

Огромная команда блогеров и журналистов нагрянула в село Жигули, чтоб познакомиться с одним из интереснейших туристических направлений — спортивным конным туризмом, который просто не может не развиваться на просторах Самарской Луки. Азбуку верховой езды вместе со всеми изучали и члены Фотообъединения областного Союза журналистов.

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В конно-спортивном клубе «Степное поле». Автор фото — Е.Лобанова.

Обучали новичков инструкторы спортивного клуба «Степное поле».
Фотокорреспондент ИД «КоммерсантЪ» Юрий Стрелец, как Илья Муромец, в шлеме и вооруженный (фототехникой в данном случае) восседал на богатырском коне.
Кате Лобановой в соответствии с весовой категорией в компаньоны достался грациозный Персик.
Путь лежал до ближайшего холма по протоптанной копытами дорожке.

Организовал пресс-тур — Туристический информационный центр Самарской области.

Конная прогулка в объективах самарских фотографов

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Фото Л.Грибцовой.
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Тренировка. Фото Н.Федорина
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Конармия журналистов. Фото Н.Федорина
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Автор фото — Н.Федорин.
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#Поехали! Фото Н.Федорина.
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Автор фото — Н.Федорин.
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Всадница. Фото Н.Федорина.
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Тренировка в конном спортивном клубе «Степное поле». Автор фото — Н.Федорин.
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Фото Ю.Стрельца.
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Конная прогулка. Фото Ю.Стрельца.
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Катя и Персик. Автор фото — Е.Абкина
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Тренировка. Автор фото — Е.Лобанова.

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Подробности о проекте «ПОЕХАЛИ» на сайте:  https://samara.travel/ и https://stepnoepole.ru/