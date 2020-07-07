Поехали в «Степное поле»

Огромная команда блогеров и журналистов нагрянула в село Жигули, чтоб познакомиться с одним из интереснейших туристических направлений — спортивным конным туризмом, который просто не может не развиваться на просторах Самарской Луки. Азбуку верховой езды вместе со всеми изучали и члены Фотообъединения областного Союза журналистов.



Обучали новичков инструкторы спортивного клуба «Степное поле».

Фотокорреспондент ИД «КоммерсантЪ» Юрий Стрелец, как Илья Муромец, в шлеме и вооруженный (фототехникой в данном случае) восседал на богатырском коне.

Кате Лобановой в соответствии с весовой категорией в компаньоны достался грациозный Персик.

Путь лежал до ближайшего холма по протоптанной копытами дорожке.

Организовал пресс-тур — Туристический информационный центр Самарской области.

Конная прогулка в объективах самарских фотографов

Подробности о проекте «ПОЕХАЛИ» на сайте: https://samara.travel/ и https://stepnoepole.ru/