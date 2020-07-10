Рачейские альпы в объективе Людмилы Грибцовой

Этим летом наши фотографы побывали в первом купольном глэмпинг-парке в Самарской области «Smolkinoecovillage». Парк находится в селе Смолькино Сызранского района.

Такой вид экологического туризма как глэмпинг стал набирать популярность по всему миру, а в России находится на стадии зарождения. Само слово «глэмпинг» образовалось в результате объединения английских слов «glamorous camping», что дословно переводится как «гламурный кемпинг». Главное отличие этого вида туризма заключается в сочетании отдыха «наедине с природой» с комфортными и привычными условиями пребывания. По факту – это палатка люксового качества, оборудованная мебелью, мягкой кроватью, электричеством, душем, туалетной комнатой и другими удобствами. Стоимость аренды палатки 5000 руб в сутки.

Для участников пресс-тура был организован очень радушный и гостеприимный приём. Приятные новые знакомства, общение, возможность полюбоваться красотами Рачейских скал, это то ради чего было проведено несколько часов в пути, преодолено в общей сложности около 500 км.

Поездка СМИ к Рачейским альпам состоялась в рамках туристического проекта «Поехали!», направленного на ознакомление жителей и гостей Самарской области с достопримечательностями нашего региона. Организатор выезда — туристический информационный центр Самарской области.

Автор текста и фото — Людмила Грибцова, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов.

Подробности о проекте «ПОЕХАЛИ» на сайте: https://samara.travel/