Июльский номер «Свежей газеты. Культуры» вышел в свет

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№13-14, Июль, 2020г.)

Номер «толстенький» – 56 полос, так что при внимательном чтении большУю часть довольно длительного перерыва в нашем «бумажном» общении (следующий номер планируется к выпуску 27 августа, в День отечественного кино) у вас есть чем занять.

Принято считать, что текст, опубликованный на первый странице, во многом определяет тематику всего выпуска. И хотя специально мы не диктовали авторам, что писать и о чем писать – никогда не навязываемся и в этот раз не стали, – но получилось, что тексты так или иначе касаются «Культурной политики на закате эры карантина». Об это первополосный текст Натальи ЭСКИНОЙ в «рамочке» главного редактора. Об это его же беседа со Светланой ЖДАНОВОЙ о «Воспитании чувств» и его же послесловие к беседе – «Время пришло»

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Кончено, воспоминания содержательнее – да не обидятся участники «культурного процесса» – чем «вести с полей».

Людмила БЕЛЯЕВА продолжает серию публикаций к 80-летию Самарской филармонии («Два концерта». Галина ТОРУНОВА рассказывает о первой театральной постановке на сцене самарского Дома актера – «Как это начиналось».

Пронзительный монолог Михаила ФАЕРМАНА о рождении, кипучей жизни созданного им театра-студии «Арена» и… о том, как над ней в итоге надругались – «Подарок судьбы» И так получилось, что собеседником Светланы ВНУКОВОЙ в ее авторском цикле «Личное пространство» стал доцент Самарского университета Юрий Пермяков, 70-е – студиец «Арены» – «Времена не выбирают. В них живут».

Валентина ЧЕРНОВА в спонтанно родившемся сериале «Музейщики прошлого века» вспоминает Василия Ващенко, почти полвека служившего в Самарском художественном музее – «Музейная загадка».

Вячеслав СМИРНОВ продолжает знакомить нас с неизвестными страницами тольяттинской культуры. Герой его очерка «Неизвестный солдат поэзии» – Александр Егорушкин.

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Кстати, вы заметили, что из программной сетки телеканала «Культура» исчезла программа «Новости культуры»? Симптоматично? У них исчезла, а у нас – есть. И новостные колонки, и возвратившиеся афишные страницы, и приглашения к участию в многочисленных конкурсах, и целее репортажи!

Виктория ТРИФОНОВА «съездила» на фестиваль авторской песни – «Грушинский! Русская массовая культура». Яна ЦЫГАНКОВА насладилась материалами «Шестых Гротовских чтений». Оксана ИГНАШОВА рассказала о мастер-классах в «Музейном дворике» СХМ.

Благодаря Валерию МОКШТАДТУ и Геннадию КИТАЕВУ «Репин стал ближе»: они побывали на открытии выставки Александра Баканова в галерее Самарской губернской думы.

Илья САМОРУКОВ изучил возможности «Балкона как сообщения». А Елена БОГАТЫРЕВА в ходе беседы с Виталием Комаром на интернет-мосту в областной универсальной научной библиотеке пришла к выводу, что «Искусство принадлежит…» Кому – после прочтения текста.

Екатерина АВЕРЬЯНОВА побеседовала о судьбах самарских театров-студий после пандемии – «Поддержать (,) нельзя оставить».

Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА расширила возможности участия в проекте «Самарского музыкального землячества» – проекта, созданного энергией Виталия Семенова, – «Уфа – Самара» с остановкой в Тольятти». Эта часть цикла была запланирована на апрель, но «вживую» так и не получившая возможности быть реализованной.

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А музеи, библиотеки, литература в целом – это текущий процесс или? Текущий, конечно, даже если мы бродим по запасникам или читаем написанное когда-то. Ведь, читаем-то мы сегодня.

«Нет золота в серых горах» – диалог Анны СИНИЦКОЙ и Елены САВЕНКОВОЙ о литературе «фэнтези». «История книги с автографом» Галины ПОТАШНИКОВОЙ о находке в отделе редких книг СОУНБ.

«Время Плеханова» Татьяны ПЕТРОВОЙ о музейной коллекции забытого, к сожалению, самарского художника. «Владимир Кожанов. Несущий свет» Светланы ШАТУНОВОЙ о мгновенно «сгоревшем» на наших глазах живописце.

«Коммунальная судьба усадьбы» – продолжение исследования Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА о музее А. Н. Толстого. И «в поддан» – текст Ксении МОРОЗОВОЙ «Как Перепелкин Толстого раскрыл».

И «Детектив с любовью, разлукой, революциями, войнами и… шкафами» Ольги ГОРОДЕЦКОЙ о том, как, порой, случайно оказываются спасенными артефакты.

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Вслед за «Артефактами» ведет нас по дороге к историческому поселению Армен АРУТЮНОВ, по дороге останавливаясь у реального училища, чтобы познакомить с «Европейскими маскаронами и росписями Васнецова».

Собственный вариант, «Как сделать пляжи Самары современными?» предлагает профессор МАРХИ Максим ПОЛЕЩУК. Можно, ведь, если захотим. Свидетельство тому – «Операция «Преображение» в Жигулевске, Кинеле, Отрадном и Сызрани.

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А кино? Это всегда повод для дискуссий («Герой нашего времени. Сиквел» – Алёна и Роман САМСОНОВЫ). Тема для исследований («История(-и) кино – для кого и зачем?» – Олег ГОРЯИНОВ).

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Отдельный раздел «Свежей» -– поздравления юбиляров, как лаконичные, так и развернутые. Среди них – Людмила Гаврилова («Цветок СамАрта» Елены ПОЛЗИКОВОЙ), Ирина Янцева («Голос, летящий над миром» Ольги КРИШТАЛЮК), Виталий Лехциер («Полвека поэзии» Елены ИВАНЕНКО, Марины КОРЕЦКОЙ, Елены САВЕНКОВОЙ), Дмитрий Дятлов («Приношение» Наталии ЭСКИНОЙ).

ДЯТЛОВ, разумеется, не ограничился ролью героя дифирамба, в номер его материал «Гармония спектра» о музыкальном авангарде XXI века

Разумеется, среди юбиляров номера не только те, чьими современниками нам посчастливилось быть. Это и Луи Армстронг («Гений из исправительной колонии» Игоря ВОЩИНИНА), и Михаил Зощенко («В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне…» Сергея ГОЛУБКОВА). И Александр Трифонович Твардовский о 110-летии которого в год 75-летия Победы умудрились забыть (!). О нем статья Татьяны ЖУРЧЕВОЙ «Не ради славы».

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Настоящее время по-прежнему располагает к размышлениям.

Антропологии «Юродства» посвящен очерк доктора философских наук Юрий РАЗИНОВ. К чтению философской лирике обратилась Анна СИНИЦКАЯ («Рильке и голубая чашка»). «Наши» и разум» – тема нового антропологического очерка Вадима РЯБИКОВА.

«А это, Андроша, киса!» утверждает научный обозреватель «Свежей» Герман ДЬЯКОНОВ.

«Между шифром и стриптизом» над «парадоксами современного мира задумался Сергей ГОЛУБКОВ. На вопрос «Как принять Psycho за испуг» отвечает Леонид НЕМЦЕВ в год 60-летия шедевра Альфреда Хичкока.

И, безусловно, эссе Зои КОБОЗЕВОЙ «Рудбеки от Рудбека». Какая «Свежая» без Зои.

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Но, кто как не те, кто делает «Свежую», понимает, каково читать «лонгриды» в 42 градуса в тени, когда и тени-то толком нет. Становится проще мы не стремимся: куда, уж? Однако, думаем, что для того, чтобы втянутся в чтение, нужны колумнисты. Такие как Татьяна РОМАНОВА с «О языке», Герман ДЬЯКОНОВ с его «Habent sua fata libelli» и «Парадигмами», Олег ГОРЯИНОВ с отчаянным приглашением «Смотреть вместе», Галина ТОРУНОВА с «Воспоминалками», Валерий МОКШТАДТ» с «Такой жизнью». А число «крохоток» Натальи ЭСКИНОЙ и не перечислить. Советую: начните с «Странные они все…»

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Александр ЗАВАЛЬНЫЙ продолжает свою энциклопедию «Самара в их жизни» очерками об Александре Солженицыне и «бабушке русской революции» Екатерине Брешко-Брешковской. Да, и на нашу и, надеюсь, вашу радость в газете фрагменты его бесконечной эпопеи «О Самаре и самарцах».

На «исторических» страницах номера – «Воевода год помечает, а два – отвечает» Эдуарда ДУБМАНА, «Наш земляк – председатель Малой Башкирии» Елены ШИШКИНОЙ и археологический диптих Дмитрия СТАШЕНКОВА – «Власть археологического Труда» и «О братьях наших меньших».

Автор текста — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры

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