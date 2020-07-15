Конкурс для молодых журналистов

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе для молодых журналистов «Я живу в России». Конкурс проводится ежегодно в рамках одноименного мультимедийного проекта при поддержке Союза журналистов России и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Цель конкурса — объединить журналистов со всей России и их материалы, рассказывающие в разных визуальных форматах о жителях страны, о тех людях, которые нашли свое призвание и формулу жизни. Это истории об их ежедневном труде, часто непростых судьбах, неутомимом оптимизме и любви к своему делу.

Конкурс проводится по трём направлениям: печатная, фото- и тележурналистика. Чтобы стать участником, необходимо отправить материал на почту lifeinrussia.projetc@gmail.com в одном из следующих форматов: лонгрид, фоторепортаж или видеорепортаж. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России». Заявки принимаются до 1 октября 2020 года, оглашение списка победителей и лауреатов состоится 1 ноября 2020 года. Условия участия и требования к конкурсным работам размещены на сайте проекта.

Работы будут опубликованы на портале «Я живу в России», сайте Союза журналистов России и переведены на английский язык для иностранной аудитории.

Авторы лучших материалов за счет Оргкомитета будут приглашены на XV Юбилейный Международный Медиа-Форум «Диалог культур», который пройдет в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге с 24 по 26 ноября 2020 года, где смогут не только представить свои проекты иностранным журналистам, но и получат возможность опубликовать их на зарубежных сайтах и порталах.