Онлайн-конференция СЖР, посвящённая господдержке СМИ

22 июля состоялась онлайн конференция СЖР, посвящённая мерам поддержки СМИ, пострадавшим в условиях карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

В конференции приняли участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв (модератор), генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких (модератор), заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин и директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития Екатерина Ларина.

Владимир Соловьёв напомнил, что СЖР и НАТ дважды отправляли в Министерство цифрового развития скорректированные данные о СМИ, нуждающиеся в помощи. Позавчера, отметил Соловьёв, в Министерстве состоялась встреча, посвящённая этой же теме, и нынешняя онлайн конференция призвана разъяснить большинство оставшихся у коллег вопросов.

Алексей Волин в своём вступительном слове подчеркнул, что НАТ, СЖР и Министерство цифрового развития провели большую совместную работу по выявлению проблем, касающихся господдержки СМИ в период пандемии. Спикер заметил, что среди 1050 обратившихся к государству за помощью СМИ, оказались 550 СМИ с госучастием, а такие СМИ уже в силу статуса поддерживаются государством:

«Мы знаем, что у части из 89 СМИ, у которых, по первоначальным данным были сложности с получением банковского кредита, проблема уже успешно решена и необходимые документы оформлены.

К счастью, пессимистические прогнозы, предрекавшие экономический спад в отрасли на уровне 30-40%, не оправдались. В реальности цифры экономических потерь в разных СМИ колеблются по стране в диапазоне 5-18%».

Далее Екатерина Ларина подробно рассказала коллегам, каким образом получить информацию об экономической помощи и соответствующих льготах, полагающихся СМИ, до сих пор не получивших господдержку. Одной из причин трудностей, в частности, касающихся получения господдержки, стало несоответствие ряда ОКВЭД профильной деятельности СМИ.

Вторая часть онлайн-конференции была посвящена ответам на вопросы коллег из регионов.

Источник: СЖР