«Хроники «чумного» времени…» в Доме журналиста

Выставочный сезон Фотообъединения областного Союза журналистов в этом году начнется с актуальной для всего мира темы – пандемии Covid-19. Как живут российские города в период режима самоизоляции? Что происходит в больницах, аэропортах, на улицах? Авторский взгляд двух фотографов будет представлен на выставке «Хроники «чумного» времени. Москва и Самара», открытие которой состоится 23 июля в 12:00 в самарском Доме журналиста (ул. Самарская, 179).

Организаторы – Самарское областное отделение Союза журналистов, Фотообъединение областного Союза журналистов.

Авторы работ:

Алексей Майшев (г. Москва) — специальный корреспондент и фотограф международного информационного агентства РИА НОВОСТИ.

Юрий Стрелец (г. Самара) – председатель Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России, руководитель фотослужбы региональной редакции «Коммерсант Волга» ИД «Коммерсант».

На экспозиции будут представлены репортажные фотографии, сделанные в период режима самоизоляции в Самаре и Москве, в том числе и в «красных зонах».

«Хроники «чумного» времени…» – одна из первых выставок в России и первая в Самарской области на тему пандемии, с нее открывается выставочный сезон Фотообъединения областного Союза журналистов.

В 18.00 в конференц-зале Дома журналиста состоится творческая встреча с авторами выставки.

Приглашаем СМИ принять участие в открытии выставки!

Внимание! Посещение мероприятий в Доме журналиста возможно только с использованием защитных масок и по предварительной записи по тел. 8 (846) 332-02-72, 332-57-94, 332-68-39.