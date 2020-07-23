Жизнь под тенью пандемии

В Доме журналиста 23 июля состоялось открытие фотовыставки «Хроники «чумного» времени. Москва и Самара», посвященной борьбе с пандемией Covid-19. Организатор мероприятия — Фотообъединение областного Союза журналистов.

Авторы работ – специальный корреспондент и фотограф международного информационного агентства РИА НОВОСТИ Алексей Майшев (г. Москва) и председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, руководитель фотослужбы региональной редакции «Коммерсант Волга» ИД «Коммерсант» Юрий Стрелец (г. Самара).

На выставке представлено 40 фотографий, сделанных в Москве и Самаре в период режима самоизоляции. Работы отражают жизнь двух городов в непростой для всех нас период.

«Хроники «чумного» времени…» – одна из первых в России и первая в Самарской области экспозиция на тему пандемии. Здесь представлены репортажные фотографии, сделанные в Самаре и Москве в период режима самоизоляции.

«Мы однозначно попали в исторический период. – Отметил в беседе с журналистами Алексей Майшев. – У нас больше не будет возможности снимать то, что происходит сейчас. Когда еще случится такая ситуация, когда ты приходишь 9 мая на Красную площадь, а там всего три фотографа и пять сотрудников полиции? Сейчас, конечно, на улицах больше людей, и моя любимая Красная площадь выглядит более привычно, чему я рад. Приятно также осознавать, что люди начали обращать внимание на фотографов. Бывает, идешь снимать, прохожие останавливаются и говорят: «Снимаешь? Апокалипсис, да? Молодец!»

Режим самоизоляции и связанные с ним ограничения коснулись каждого жителя страны. Кому-то повезло остаться в стороне от самых опасных точек, а кто-то вынужден каждый день рисковать жизнью, исполняя свой долг.

«В маске и пяти минут не выдержишь – практически сразу становится тяжело, хочется ее снять и дышать полной грудью. – Говорит Юрий Стрелец. – А теперь представьте, что происходит в «красных зонах», где врачи в полном «обмундировании» сутками работают, оперируют. Это героическая история. Всему медперсоналу хотим сказать «огромное спасибо».

Тема борьбы с Covid-19, показанная на выставке, найдет свое отражение и в следующем проекте Фотообъединения — конкурсе «Самарский взгляд», запланированном на август-сентябрь 2020 года.

Об авторах:

Алексей Майшев (г. Москва) — специальный корреспондент и фотограф международного информационного агентства РИА НОВОСТИ. Сотрудничал с информационным агентством ИТАР ТАСС, журналом «Русский репортер», Общественной палатой РФ, а также газетой «Известия». Лауреат областных, федеральных и международных конкурсов и премий, среди которых Премия фонда развития фотожурналистики (2010г., 1 место в категориях «Природа и окружающая среда» и «Портрет»), Picture of the Year (POY) Awards (2012г., в составе команды фотослужбы «Русского репортера»), Открытый областной конкурс фотографии «Самарский взгляд 2017» (3 место в номинации «Люди и повседневная жизнь»).

Юрий Стрелец (г. Самара) – член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, руководитель фотослужбы региональной редакции «Коммерсант Волга» ИД «Коммерсант». Обладатель Приза губернатора Самарской области в номинации «Фоторепортаж» (2012г. и 2014г.) и других наград; лауреат областных, федеральных и международных конкурсов, в том числе Открытого областного фотоконкурса «Самарский взгляд» (2009г., 1 место в номинации «Спорт»), II Международного фотоконкурса имени Карла Буллы «Эпохи зримые черты» (2009г., г.Санкт-Петербург, 1 место в номинации «Спорт»), Всероссийского конкурса «Спортивная Россия» (2011г., г.Москва-Сочи), Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «БЕЗ БАРЬЕРОВ» номинация «Лучшая серия» (2016г., г. Москва).

Экспозиция «Хроники «чумного» времени…» будет работать в до 16 августа. Время работы выставки: пн.-пт. с 11:00 до 17:00 (перед посещением рекомендуем уточнить режим работы по тел. 8 (846) 332-02-72, 332-57-94, 332-68-39). Вход свободный.

Внимание! Посещение Дома журналиста и литератора исключительно с использованием защитных масок.