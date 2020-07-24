Второй Инфорум СЖР в онлайн-формате

28 июля пройдет второй Инфорум Союза журналистов России в онлайн-формате. Теперь к интенсиву могут подключиться все желающие из любой точки России. Практикум будет посвящен диджитал-медиа и особенностям работы традиционных СМИ в интернете.

Образовательную программу начнет председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Главный редактор сообщества «Лентач» Тарас Сычев расскажет о семи смертных грехах редакции и устроит разбор пабликов региональных СМИ. Также участников ждет мастер-класс основателя «Завтракаст» Тимура Сейфельмлюкова о том, как создать подкаст и заработать на этом, а TikTok-продюсер Ренат Янбеков поделиться секретами популярности в TikTok и возможностями платформы для медиа. Модератором выступит медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

Спикеры построят свои выступления на региональных кейсах, разберут ошибки и выделят успешные примеры местных СМИ. Практикум будет в прямом эфире, участники смогут задать вопросы экспертам в режиме реального времени. Кроме лекций, будут интерактивные опросы и розыгрыши подарков от партнеров Инфорума — издательства «Альпина Паблишер» и электронной библиотеки «Bookmate».

Интенсив будет длиться 4 часа с 10:00 до 14:00. Участие бесплатно, необходимо пройти регистрацию на сайте: inforum.online. Чтобы получить анализ вашей группы в соцсетях, нужно быть зарегистрированным на Инфорум и отправить материалы на почту News@ruj.ru до 26 июля.

Источник: СЖР