«Места заповедные» в Доме журналиста

24 августа в Доме журналиста открылась выставка самарского фотографа Владимира Рубинчика «Места заповедные». В экспозицию вошло 40 снимков диких животных и птиц.

Владимир Рубинчик – член Фотообъединения областного Союза журналистов, Союза Фотографов дикой природы. Фотографическим искусством занимается более 50 лет, десять из которых – съемка дикой природы. «Места заповедные» – первая персональная экспозиция фотохудожника.

Для посетителей выставка Владимира Рубинчика станет настоящим путеводителем по местам, в которых не каждому посчастливится побывать. Стаи пеликанов с детенышами, сайгаки на водопое, играющие горностаи и притаившиеся лисята… – глядя на эти кадры, будто оказываешься в заповедных местах, которыми богата наша страна.

Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в астраханском заповеднике, природном парке «Олений» (Липецкая область), заповеднике «Черные земли» (Калмыкия), а также национальных парках «Сайлюгемский» и «Самарская Лука».

«Съемка дикой природы – дело длительное и тяжелое, – объясняет Владимир Рубинчик. – Иногда приходится по 10 часов сидеть в ожидании птицы или зверька. Поэтому любому фотоохотнику доставляет удовольствие получить хороший достоверный кадр. Для нас, если из 3000 привезенных кадров удачными оказываются 10, – это очень хороший результат».

Поддержать фотографа пришли и его друзья, близкие, коллеги. Слова поздравления и поддержки высказал председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, член Союза фотохудожников России Юрий Стрелец:

«Съемка диких животных – колоссальный труд. Это не то же самое, что фотографировать животных в зоопарке. Здесь ты никогда не знаешь заранее, покажется зверь или нет. Поэтому фотографирование в условиях дикой природы требует высокого уровня мастерства».

Экспозиция будет работать в Доме журналиста до середины сентября. Посетить ее можно в будние дни с 11:00 до 17:00. Вход свободный.

Кроме того, в четверг, 27 августа, в Доме журналиста пройдет творческая встреча с автором, на которой Владимир Рубинчик поделится секретами удачных кадров и расскажет все о съемке в условиях дикой природы.

Ждем всех желающих!

Более подробную информацию о работе выставки можно узнать по телефонам: (846) 332-68-39; 8(846) 332-57-94

и на сайте Союза журналистов sjrs.ru и в группах

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