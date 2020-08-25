В середине августа в Москве, в Академии медиаиндустрии в режиме онлайн состоялся круглый стол «Работа медиа после пандемии» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
С материалами презентаций можно ознакомится на сайте Академии медиа индустрии: http://www.ipk.ru
Организатор Круглого стола — ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии».
Круглый стол проводился в целях выявления роли СМИ во время эпидемиологической обстановки в России, определения перспективы развития новых форматов СМИ и расширения информационного поля в условиях пандемии, анализа рассмотрения примеров работы журналистов с аудиторией через социальные сети, определения потенциала конкурентоспособности медиа в условиях спада мировой экономики.
На Круглом столе состоялось обсуждение следующих тем:
- Переход медиа на удаленную работу на примере конкретных СМИ.
- Восприятие аудитории: изменились ли рейтинги?
- Как изменились отношения с рекламодателями во время пандемии?
- Влияние пандемии на распространение периодической печати — как изменилась структура покупок?
- Удалось ли компенсировать убытки средствам массовой информации, полностью перешедшим на работу онлайн?
- Какие выводы для себя должны сделать медиа после работы в условиях пандемии?
- Основные отраслевые проблемы СМИ во время пандемии и после нее — каковы пути их решения?
- Варианты устойчивости СМИ во время пандемии и после нее.
Открыл Круглый стол Умановский В. В., ректор Академии медиаиндустрии, член Российской академии радио. Модератором мероприятия был Быстрицкий А. Г., декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор, член Российской академии радио.
В приветственном слове заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Олегович Лазарев отметил, важность обсуждаемой тематики Круглого стола, которая предоставила возможность посмотреть и проанализировать всю работу СМИ в условиях пандемии. Он выразил надежду, что по итогам круглого стола будут выработаны новые подходы в организации медиа в сложившихся условиях.
Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Кемелбек Ойшыбаев поделился опытом страны по налаживанию коммуникаций в условиях пандемии.
С докладами выступили:
- Шафир Т. В., вице-президент Международной Федерации журналистов с докладом: «Влияние пандемии на международные СМИ и меры противодействия»;
- Широких А. А., Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) с докладом: «Пандемия. До и после»;
- Полесицкий А. М., Председатель правления Российской Академии Радио (РАР);
- Плуготаренко С. А., Директор Российской ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК) с докладом: «Рунет и Экосистема новых медиа: история развития, тренды и прогнозы»;
- Шариков А. В., медиаэксперт, профессор Факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей Школы экономики с докладом: «Место России в онлайновом лингвопространстве языков стран БРИКС и Большой семерки в период начала пандемии»;
- Голигорский Ю. С., медиаэксперт, компания PTP Partnership (Великобритания) с докладом;
- Бекхожин Е. Х., Председатель правления АО Агентство «Хабар» (Республика Казахстан);
- Белоновский А. В., Главный редактор журнала «Профиль» с докладом: «Переход медиа на удаленную работу на примере редакции журнала «Профиль»»;
- Яременко Н .Н., Генеральный директор газеты «Советский спорт» с докладом: «Опыт работы спортивных СМИ в условиях пандемии на примере редакции газеты «Советский спорт»;
- Соколов А. В., генеральный директор газеты «Труд» с докладом: «Переход медиа на удаленную работу на примере редакции газеты «Труд»»;
- Страхов А. П., проректор Академии Медиаиндустрии с докладом: «Распространение печатных СМИ в России: влияние пандемии»;
- представители крупнейших печатных и электронных СМИ из разных стран.
Доклады, презентации:
- Широких А. А. «Пандемия. До и после»;
- Плуготаренко С. А. «Рунет и Экосистема новых медиа: история развития, тренды и прогнозы»;
- Шариков А. В. «Место России в онлайновом лингвопространстве языков стран БРИКС и Большой семерки в период начала пандемии»;
- Голигорский Ю. С. доклад;
- Соколов А. В. «Переход медиа на удаленную работу на примере редакции газеты «Труд»»;
- Страхов А. П. «Распространение печатных СМИ в России: влияние пандемии»;
Источник: ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»