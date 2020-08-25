В середине августа в Москве, в Академии медиаиндустрии в режиме онлайн состоялся круглый стол «Работа медиа после пандемии» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

С материалами презентаций можно ознакомится на сайте Академии медиа индустрии: http://www.ipk.ru

Организатор Круглого стола — ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии».

Круглый стол проводился в целях выявления роли СМИ во время эпидемиологической обстановки в России, определения перспективы развития новых форматов СМИ и расширения информационного поля в условиях пандемии, анализа рассмотрения примеров работы журналистов с аудиторией через социальные сети, определения потенциала конкурентоспособности медиа в условиях спада мировой экономики.

На Круглом столе состоялось обсуждение следующих тем:

Переход медиа на удаленную работу на примере конкретных СМИ.

Восприятие аудитории: изменились ли рейтинги?

Как изменились отношения с рекламодателями во время пандемии?

Влияние пандемии на распространение периодической печати — как изменилась структура покупок?

Удалось ли компенсировать убытки средствам массовой информации, полностью перешедшим на работу онлайн?

Какие выводы для себя должны сделать медиа после работы в условиях пандемии?

Основные отраслевые проблемы СМИ во время пандемии и после нее — каковы пути их решения?

Варианты устойчивости СМИ во время пандемии и после нее.

Открыл Круглый стол Умановский В. В., ректор Академии медиаиндустрии, член Российской академии радио. Модератором мероприятия был Быстрицкий А. Г., декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор, член Российской академии радио.

В приветственном слове заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Олегович Лазарев отметил, важность обсуждаемой тематики Круглого стола, которая предоставила возможность посмотреть и проанализировать всю работу СМИ в условиях пандемии. Он выразил надежду, что по итогам круглого стола будут выработаны новые подходы в организации медиа в сложившихся условиях.

Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Кемелбек Ойшыбаев поделился опытом страны по налаживанию коммуникаций в условиях пандемии.

С докладами выступили:

Доклады, презентации: