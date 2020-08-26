Приглашаем на творческую встречу с Владимиром Рубинчиком

27 августа в Доме журналиста состоится творческая встреча с фотопутешественником-натуралистом Владимиром Рубинчиком. Тема встречи - «Как снимать дикую природу?»

Мероприятие станет логичным продолжением выставки «Места заповедные», открывшейся в Доме журналиста на этой неделе.

Организатор мероприятия — Самарское областное отделение Союза журналистов России

Владимир Рубинчик — член Фотообъединения областного Союза журналистов, Союза Фотографов дикой природы. Фотографическим искусством занимается более 50 лет, десять из которых – съемка дикой природы. «Места заповедные» – первая персональная экспозиция фотохудожника.

Творческая встреча состоится по адресу: г.Самара, Дом журналиста, д.179. Начало мероприятия в 18.00.

Более подробную можно узнать по телефонам: (846) 332-68-39; 8(846) 332-57-94

и на сайте Союза журналистов sjrs.ru и в группах

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