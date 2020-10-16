«Самарский взгляд 2020″: фотоискусство в условиях пандемии

14 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошла церемония награждения победителей XI городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». В галерее «Новое пространство» открылась итоговая выставка финалистов.

Насыщенный событиями 2020 год нашел свое отражение в работах участников конкурса. Более темная цветовая гамма, актуальные темы и яркие акценты — такой стала итоговая выставка «Самарский взгляд 2020″.

Всего в этом году было подано 184 заявки, прислано более 1700 фотографий. Из них в финальную выставку попали 254 работы от 86 участников. География конкурса несколько расширилась — в Оргкомитет поступили анкеты участников из Самарской, Московской, Ленинградской, Тюменской, Брянской, Орловской, Омской, Ярославской областей, Приморского края; из Москвы, Санкт-Петербурга; заявки поступали из Беларуси, республики Адыгея, Чувашской, Карачаево-Черкесской и др. республик.

Традиционно фотографии рассматривались в номинациях «Люди и повседневная жизнь», «Настроение города», «Природа», «События», «Спорт», «Другая реальность». Новой в этом году стала номинация «Наша Победа», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам заседания жюри конкурса были выбраны 23 победителей и призеров конкурса. К призерам в каждой номинации и лауреатам двух главных премий присоединились победители, забравшие специальные призы «Моя Самара» от Администрации г. о. Самара и «Поехали!» от Министерства культуры Самарской области, Департамента туризма Самарской области и Туристского информационного центра.

Имена и работы победителей конкурса «Самарский взгляд 2020″ можно посмотреть здесь.

Церемония награждения прошла в кинозале Самарской областной универсальной научной библиотеки в закрытом формате. Лауреаты из Самары и области были награждены дипломами, ценными призами и сладкими подарками от спонсоров проекта — филиала ООО «Нестле Россия» в г. Самара.

Председатель жюри конкурса Владимир Вяткин не смог присутствовать на церемонии награждения, он поздравил победителей через видеообращения и пожелал дальнейших успехов:

«В этом году по известной причине жюри работало дистанционно. Мне было нелегко работать из Москвы, не зная, какая обстановка была у Большого жюри в Самаре. Процесс принятия решения всегда сложный, но я рад, что моя оценка работ, взявших главные награды, совпала с оценкой самарских членов жюри. Это говорит о том, что за много лет совместной работы мы научились чувствовать друг друга на расстоянии. С благодарностью отношусь к администрации города Самары, с большой симпатией — к Самарскому областному Союзу журналистов, которые сумели провести конкурс в непростых для нас условиях».

С поздравлениями к участникам обратился и председатель Фотообъединения областного Союза журналистов Юрий Стрелец, который, к сожалению, тоже не смог присутствовать на церемонии лично:

«Был ряд моментов, из-за которых временами казалось, что провести конкурс невозможно. Но мы это сделали. За долгое время существования конкурса и самого Фотообъединения у нас сложилась очень сплоченная команда, в которой каждый готов прийти на помощь и заменить выбывших. Дебаты жюри были настолько жаркими, что почти все его члены слегли с разными болезнями и не смогли закончить привычные функции. Но нас поддержал наш Союз журналистов, смог решить нерешаемые проблемы и довести дело до конца.

Уровень работ на конкурсе в этому году, я считаю, ничуть не хуже предыдущего, юбилейного. Немного «провисла» номинация «События», но это объясняется тем, что в связи с ограничениями из-за коронавируса многие спортивные мероприятия были отменены. В остальном работы сильные, интересные. Поэтому я поздравляю всех участников и лауреатов конкурса с открытием выставки, и надеюсь, что несмотря на все трудности, XII конкурс фотографии «Самарский взгляд» все же состоится в следующем году».

Неля Коржова, руководитель галереи «Новое пространство», выступила с поздравлениями и напутственным словом для фотохудожников:

«Фотография — это некое вещественное доказательство бытия. У каждого из нас есть семейный альбом со снимками, которые хранят память. Пользуясь случаем, что здесь сидят художники, хочу пожелать успехов в дальнейшем творчестве, Постарайтесь в этом моменте жизни, когда все идет через призму универсального, когда все кадры могут быть собраны и напечатаны за раз, сохранять индивидуальность».

Самарское областное отделение Союза журналистов России благодарит сотрудников Самарской областной универсальной научной библиотеки, Туристскому информационному центру Самарской области и Департаменту туризма Министерства туризма Самарской области, Администрации г.о. Самара.

Выставка «Самарский взгляд 2020″ будет работать до 28 октября. Работы участников экспозиции доступны в онлайн-формате по ссылке.

Фото — Владимир Рубинчик и Вениамин Крайнов.