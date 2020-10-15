Новости

ФОТОГРАФИИ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД 2020″

Лауреаты фотоконкурса «Самарский взгляд 2020″

Главные премии

Лучшая художественная фотография 

Майшев Алексей (г. Москва) за серию «COVID»

Серия "COVID"
Серия «COVID»
Серия "COVID"
Серия «COVID»
Серия "COVID"
Серия «COVID»

Лучшая пресс-фотография

Маковеева Светлана (г. Самара) за серию «На границе»

Серия "На границе"
Серия «На границе»
Серия "На границе"
Серия «На границе»
Серия "На границе"
Серия «На границе»
Серия "На границе"
Серия «На границе»
Серия "На границе"
Серия «На границе»

Номинация «Природа»

1 место — Оноприенко Артем (г. Самара) за фотографию «Место силы»

"Место силы"
«Место силы»

2 место — Орлова Марина (г. Майкоп) за фотографию «У Черного моря»

"У Черного моря"
«У Черного моря»

3 место — Морозова Тамара (г. Арсеньев) за фотографию «Нежданный гость»

"Нежданный гость"
«Нежданный гость»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место — Волков Павел (г. Москва) за серию «Феникс»

"Феникс"
«Феникс»
"Феникс"
«Феникс»
"Феникс"
«Феникс»
"Феникс"
«Феникс»
"Феникс"
«Феникс»

2 место — Мальгавко Алексей (г. Омск) за серию «Последний ученик»

"Последний ученик"
«Последний ученик»
"Последний ученик"
«Последний ученик»
"Последний ученик"
«Последний ученик»
"Последний ученик"
«Последний ученик»

3 место — Астапкович Владимир (г. Москва) за серию «Охота за серым гигантом»

"Охота за серым гигантом"
«Охота за серым гигантом»
"Охота за серым гигантом"
«Охота за серым гигантом»
"Охота за серым гигантом"
«Охота за серым гигантом»
"Охота за серым гигантом"
«Охота за серым гигантом»
"Охота за серым гигантом"
«Охота за серым гигантом»

Номинация «Наша Победа»

1 место — Мальгавко Алексей (г. Омск) за фотографию «9 мая»

"9 мая"
«9 мая»

2 место — Никитин Борис (г. Майкоп) за фотографию «Перед праздником»

"Перед праздником"
«Перед праздником»

2 место — Трубникова Юлия (г. Москва) за серию «Мой дед»

серия "Мой дед"
серия «Мой дед»
серия "Мой дед"
серия «Мой дед»
серия "Мой дед"
серия «Мой дед»

3 место — Волков Павел (г. Москва) за фотографию «На репетиции»

"На репетиции"
«На репетиции»

Номинация «Спорт»

1 место — Волков Павел (г. Москва) за серию «История Талая»

серия "История Талая"
серия «История Талая»
серия "История Талая"
серия «История Талая»
серия "История Талая"
серия «История Талая»
серия "История Талая"
серия «История Талая»
серия "История Талая"
серия «История Талая»

2 место — Эльдаров Мурат (г. Майкоп) за фотографию «Ночной забег»

"Ночной забег"
«Ночной забег»

3 место — Кудрявцев Кирилл (г. Москва) за фотографию «Спринт»

"Спринт"
«Спринт»

3 место — Оноприенко Артем (г. Москва) за фотографию «Боже, судью храни»

"Боже, судью храни"
«Боже, судью храни»

Номинация «Другая реальность»

1 место — Кириллов Виктор (с. Курумоч) за фотографию «Сад забвения»

"Сад забвения"
«Сад забвения»

2 место Куприянов Павел (г. Самара) за серию «Сны о чем-то большем»

серия "Сны о чем-то большем"
серия «Сны о чем-то большем»
серия "Сны о чем-то большем"
серия «Сны о чем-то большем»
серия "Сны о чем-то большем"
серия «Сны о чем-то большем»
серия "Сны о чем-то большем"
серия «Сны о чем-то большем»
серия "Сны о чем-то большем"
серия «Сны о чем-то большем»

2 место — Мельникова Анна (г. Самара) за фотографию «Вшито в память» 

"Вшито в память"
«Вшито в память»

3 место — Ленивцева Ирина (г. Самара) за серию «У страха глаза велики»

серия "У страха глаза велики"
серия «У страха глаза велики»
серия "У страха глаза велики"
серия «У страха глаза велики»
серия "У страха глаза велики"
серия «У страха глаза велики»
серия "У страха глаза велики"
серия «У страха глаза велики»

Номинация «События»

1 место — Майшев Алексей (г. Москва) за серию «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020″

серия "Минск Сентябрь 20 VS 80 2020"
серия «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020″
серия "Минск Сентябрь 20 VS 80 2020"
серия «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020″
серия "Минск Сентябрь 20 VS 80 2020"
серия «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020″
серия "Минск Сентябрь 20 VS 80 2020"
серия «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020″
серия "Минск Сентябрь 20 VS 80 2020"
серия «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020″

2 место  — Волков Павел (г. Москва) за фотографию «Молодожены во время карантина»

"Молодожены во время карантина"
«Молодожены во время карантина»

3 место — Грибцова Людмила (г. Самара) за серию «Волгафест 2020″

серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″

3 место — Майшев Алексей (г. Москва) за фотографию «Михаил Ефремов»

"Михаил Ефремов"
«Михаил Ефремов»

Номинация «Настроение города»

1 место — Мальгавко Алексей (г. Омск) за серию «Зимний Омск»

серия "Зимний Омск"
серия «Зимний Омск»
серия "Зимний Омск"
серия «Зимний Омск»
серия "Зимний Омск"
серия «Зимний Омск»
серия "Зимний Омск"
серия «Зимний Омск»
серия "Зимний Омск"
серия «Зимний Омск»

2 место — Евдокимов Игорь (г. Спнкт-Петербург) за фотографию «Черная икра нынче кусается»

"Черная икра нынче кусается"
«Черная икра нынче кусается»

3 место — Кирюшкин Олег (г. Самара) за фотографию         «Кораблик толерантности»

"Кораблик толерантности"
«Кораблик толерантности»

Специальный приз «Моя Самара»
от Администрации г. о. Самара

Сизов Егор (г. Самара) за фотографию «Туристы на Волге»

"Туристы на Волге"
«Туристы на Волге»

Специальный приз «Поехали!»
от Министерства культуры Самарской области, Департамента туризма Самарской области и Туристского информационного центра 

Грибцова Людмила (г. Самара) за серию «Волгафест 2020″

серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″
серия "Волгафест 2020"
серия «Волгафест 2020″