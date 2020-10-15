ФОТОГРАФИИ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД 2020″

Лауреаты фотоконкурса «Самарский взгляд 2020″

Главные премии

Лучшая художественная фотография

Майшев Алексей (г. Москва) за серию «COVID»

Лучшая пресс-фотография

Маковеева Светлана (г. Самара) за серию «На границе»

Номинация «Природа»

1 место — Оноприенко Артем (г. Самара) за фотографию «Место силы»

2 место — Орлова Марина (г. Майкоп) за фотографию «У Черного моря»

3 место — Морозова Тамара (г. Арсеньев) за фотографию «Нежданный гость»

Номинация «Люди и повседневная жизнь»

1 место — Волков Павел (г. Москва) за серию «Феникс»

2 место — Мальгавко Алексей (г. Омск) за серию «Последний ученик»

3 место — Астапкович Владимир (г. Москва) за серию «Охота за серым гигантом»

Номинация «Наша Победа»

1 место — Мальгавко Алексей (г. Омск) за фотографию «9 мая»

2 место — Никитин Борис (г. Майкоп) за фотографию «Перед праздником»

2 место — Трубникова Юлия (г. Москва) за серию «Мой дед»

3 место — Волков Павел (г. Москва) за фотографию «На репетиции»

Номинация «Спорт»

1 место — Волков Павел (г. Москва) за серию «История Талая»

2 место — Эльдаров Мурат (г. Майкоп) за фотографию «Ночной забег»

3 место — Кудрявцев Кирилл (г. Москва) за фотографию «Спринт»

3 место — Оноприенко Артем (г. Москва) за фотографию «Боже, судью храни»

Номинация «Другая реальность»

1 место — Кириллов Виктор (с. Курумоч) за фотографию «Сад забвения»

2 место Куприянов Павел (г. Самара) за серию «Сны о чем-то большем»

2 место — Мельникова Анна (г. Самара) за фотографию «Вшито в память»

3 место — Ленивцева Ирина (г. Самара) за серию «У страха глаза велики»

Номинация «События»

1 место — Майшев Алексей (г. Москва) за серию «Минск Сентябрь 20 VS 80 2020″

2 место — Волков Павел (г. Москва) за фотографию «Молодожены во время карантина»

3 место — Грибцова Людмила (г. Самара) за серию «Волгафест 2020″

3 место — Майшев Алексей (г. Москва) за фотографию «Михаил Ефремов»

Номинация «Настроение города»

1 место — Мальгавко Алексей (г. Омск) за серию «Зимний Омск»

2 место — Евдокимов Игорь (г. Спнкт-Петербург) за фотографию «Черная икра нынче кусается»

3 место — Кирюшкин Олег (г. Самара) за фотографию «Кораблик толерантности»

Специальный приз «Моя Самара»

от Администрации г. о. Самара

Сизов Егор (г. Самара) за фотографию «Туристы на Волге»

Специальный приз «Поехали!»

от Министерства культуры Самарской области, Департамента туризма Самарской области и Туристского информационного центра

Грибцова Людмила (г. Самара) за серию «Волгафест 2020″