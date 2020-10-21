«В гармонии с природой» — прими участие в конкурсе!

Уважаемые журналисты, видеооператоры и фотокорреспонденты! Министерство природы России приглашает принять участие в конкурсе «В гармонии с природой» 2020!

Попробовать свои силы можно в трех номинациях «Лучшая фотография (серия снимков)», «Лучший видеосюжет», «Лучший текстовый материал».

В Конкурсе могут принять участие все, чьи работы были опубликованы с 1.01.2020 по 31.10.2020 в средствах массовой информации, имеющих лицензию на территории РФ. Мы будем рады видеть среди заявителей журналистов, фото-видео корреспондентов, а также авторов и авторские коллективы отдельных публикаций.

Победителей, которые будут выбраны путем открытого голосования среди пользователей социальной сети Facebook, ждут дипломы и памятные награды с символикой Конкурса! Голосование состоится в ноябре 2020 года. Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь 2020 года.

Прием заявлений на Конкурс продлится до 1 ноября 2020 года. Работы присылать на почту konkursmedia2020@gmail.com