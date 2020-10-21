Вебинар для журналистов, пишущих на социально значимые темы

«Семейная диспетчерская» – это современный подход к оказанию социальной помощи семьям, попавшими в сложную жизненную ситуацию и не нашедшими сил и возможностей преодолеть её самостоятельно.

Новая служба в структуре социальных учреждений, работая по принципу «одного окна», объединит усилия и ресурсы учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения и других сфер. Такой формат позволит оперативно получить помощь специалистов для решение проблем, влияющих на качество жизни семьи и ребенка.

В качестве спикеров на вебинаре выступят эксперты Фонда поддержки детей и специалисты, имеющие опыт использования технологии в оказании помощи семьям, воспитывающим особенных детей, а также семьям, в которых дети проявляют склонность к девиантному поведению.

Модератор — секретарь СЖР Роман Серебряный.

Мероприятие организовано в рамках Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство», который ежегодно проводят Фонд поддержки детей и Союз журналистов России.

Вебинар состоится в онлайн-формате на платформе ZOOM.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkfuCprzkiE9dqKREaapS1VLaWdCZuPGU5

После регистрации участник получит электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в конференцию.

Источник — https://ruj.ru/events/announcements/besplatnyi-vebinar-dlya-zhurnalistov-pishushchikh-na-sotsialno-znachimye-temy-13529