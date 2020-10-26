Прими участие в Инфоруме-онлайн: Фактчекинг в условиях пандемии

27 октября пройдёт Инфорум Союза журналистов России в онлайн-формате. К интенсиву могут подключиться все желающие из любой точки России. Практикум будет посвящен фактчекингу в условиях пандемии.

Образовательную программу начнет председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Обозреватель МК, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва проведет мастер-класс о фактчекинге в журналистских расследованиях. С доцентом Института массмедиа и рекламы РГГУ, партнером «MediaToolbox» Максим Корневым обсудим время и бремя фактчекинга. Ольга Севастьянова из «Яндекс Дзена» расскажет о программе проверки фактов в «Дзене», а директор Центра правовой защиты журналистов, глава юридического отдела СЖР Анна Белозерова будет говорить про фейковые новости. Модератором выступит медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Кроме лекций, будут интерактивные опросы и розыгрыши подарков от партнера Инфорума — издательства «Альпина Паблишер».

Практикум будет в прямом эфире, участники смогут задать вопросы экспертам в режиме реального времени. Интенсив будет длиться 4 часа с 10:00 до 14:00. Участие бесплатно, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://factchecking.inforum.online/2020

Для тех, кто пройдет регистрацию, но не сможет участвовать в прямом эфире, будет доступна запись трансляции.