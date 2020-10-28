Канал «Самара 24» получил право вещать на 22-й кнопке во всех кабельных сетях областной столицы

Один из каналов ГТРК «Самара» — «Самара 24» — стал обязательным и общедоступным, получив право вещать на 22-й кнопке во всех кабельных сетях областной столицы.





Такое решение принято 28 октября в Москве. О нем в своём аккаунте в Facebook сообщил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Самого достойного из всех игроков регионального медиарынка выбирала Федеральная конкурсная комиссия. По правилам, в каждом муниципалитете это лишь один канал. Он получает право транслировать свои программы на 22-й позиции в сетках кабельного вещания — бесплатно для населения.

К претендентам на 22-ую кнопку предъявляли жесткие требования: к примеру, не менее 20-ти процентов от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.

Но, помимо этого, у ГТРК «Самара» были и другие весомые аргументы для победы в конкурсе. Это более чем шестидесятилетние традиции компании; богатое творческое наследие, созданное, сохраненное и преумноженное несколькими поколениями сотрудников; преемственность высоких профессиональных стандартов в коллективе и, конечно, самая современная техническая база. А еще уникальная детская телестудия и студенческая творческая лаборатория. В «золотой коллекции» телерадиокомпании, которая не перестаёт пополняться, десятки тематических программ и циклов, документальных лент, телемарафонов, спектаклей и даже сериалов.

Союз журналистов поздравляет руководство и сотрудников ГТРК «Самара» с этим событием!