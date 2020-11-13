УФАС провел онлайн-семинар для районных СМИ

13 ноября состоялся онлайн-семинар УФАС «Выполнение требований Федерального закона «О рекламе», организованный Самарским УФАС России и областным Союзом журналистов.
В семинаре приняли участие представители 25 районных СМИ , отвечающие за рекламу в своих изданиях. Специалисты УФАС дали разъяснения по поводу изменений в ФЗ «О рекламе» 2019-2020гг.» и ответили на вопросы, волнующие руководителей изданий.
В качестве экспертов семинара выступили заместитель руководителя Самарского УФАС России Марина Шабанова, начальник отдела контроля рекламного законодательства Елена Корцова, специалист-эксперт отдела контроля рекламного законодательства Кирилл Логинов.
Разъяснения были даны по следующим вопросам:
1. Пояснение о внесенных изменениях в ФЗ «О рекламе» в 2019-2020 гг.
2. На какой период максимум может предоставляться рассрочка?
3. Какие требования к объявлениям, где фигурирует слово «скидка»?
4. Есть ли различие в знаках «реклама» и «на правах рекламы»?
5. Что помечается знаком «реклама»?
6. Признаки рекламы. Что именно в статье указывает на то, что это реклама?
7. Должна ли помечаться словом «реклама» информация об открытии нового торгового центра, если в информации указывается время работы, перечисляются отделы?
8. Какими должны быть действия редакции, если в материале рекламодателя содержатся признаки нарушения закона «О рекламе».
9. Разъяснение правил рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг.
10. Реклама на сайтах газет и в социальных сетях.
Видеоверсия семинара будет размещена на сайте sjrs.ru 17 ноября.
Также будет разослана в редакции презентация «Правила рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг», подготовленная специалистами УФАС.
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