«Выполнение требований Федерального закона о рекламе» — онлайн-семинар

13 ноября состоится онлайн-семинар для представителей районных СМИ на тему: «Выполнение требований Федерального закона «О рекламе»». Организаторы — Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области и Самарское областное отделение Союза журналистов России.

На семинаре, проходящем в режиме онлайн, будет рассказано о последних изменениях в Федеральном законе о рекламе и о наиболее распространённых ошибках, допускаемых СМИ.

Специалисты УФАС дадут разъяснения по следующим вопросам:

Пояснение о внесенных изменениях в ФЗ «О рекламе» в 2019-2020 гг. На какой период максимум может предоставляться рассрочка? Какие требования к объявлениям, где фигурирует слово «скидка»? Есть ли различие в знаках «реклама» и «на правах рекламы»? Что помечается знаком «реклама»? Признаки рекламы. Что именно в статье указывает на то, что это реклама? Должна ли помечаться словом «реклама» информация об открытии нового торгового центра, если в информации указывается время работы, перечисляются отделы? (Информация при этом не проплачена). Какими должны быть действия редакции, если в материале рекламодателя содержатся признаки нарушения закона «О рекламе». Разъяснение правил рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг. Реклама на сайтах газет и в социальных сетях.

Приглашаем к участию представителей районных СМИ!

Дата и время проведения мероприятия — 13 ноября 2020 г., в 11.00.

Для аккредитации необходимо прислать заявку на адрес spress@samtelecom.ru с указанием данных: названия СМИ, Ф.И.О. участника, должность, тел. контакта, адрес электронной почты.

Как подключиться?

Необходимо получить доступ ВКС, пройдя в браузере по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/6799338110 и выбрав способ подключения «Web RTC». ОБЯЗАТЕЛЬНО в строке «Имя, под которым Вы будете участвовать в конференции», указать наименование организации. После входа в конференцию необходимо дождаться подключение других участников.

Технические требования:

Операционная система: Microsoft Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.12+, Linux (для устройств на базе OC Linux всё же желательно установить программный клиент, доступные версии находятся здесь https://trueconf.ru/downloads/linux.html#download ), для участия под ОС Microsoft Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.12+ нет необходимости устанавливать какие либо приложения, кроме браузера Google Chrome актуальной версии (на данный момент 85 версия); для мобильных клиентов:Android и iOS/iPadOS/watchOS устройств необходимо установить соответствующее приложение, требования к аппаратному обеспечению необходимо уточнять в соответствующих магазинах приложений, доступных по ссвылкам:для устройств на базе Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trueconf.videochat&hl=ru , для устройств на базе iOS/iPadOS/watchOS https://apps.apple.com/ru/app/trueconf/id536475636, для устройств на базе умных ТВ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trueconf.videochat&hl=ru

Также, в связи с большим количеством участников, необходим устойчивый канал связи, желательно, что бы это было проводное подключение с скоростью не менее 10 Мбит/сек, лучше, если это будет 20-30 мбит-сек и быстрее. Так же требования к каналам связи можно посмотреть здесь: https://trueconf.ru/support/communication-channels.html

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения СЖР: 8 (846)332-68-39 – Елена Абкина (руководитель пресс-службы); 8 (846) 332-57-94 – Мария Гуркина (пресс-секретарь СОО СЖР).