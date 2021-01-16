Союз журналистов России проведет исследование и запустит «биржу труда»

Союз журналистов России (СЖР) запустит «биржу труда» для работников СМИ, в том числе тех, кто потерял работу во время пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал глава СЖР Владимир Соловьев.

«В ближайшее время мы собираемся запустить своеобразную биржу труда для журналистов, потерявших работу во время пандемии. У нас есть большое количество резюме от наших коллег, которые ищут работу, и есть много запросов от СМИ, которые ищут журналистов. Мы хотим объединить запросы и совместно с HeadHunter на нашем сайте будем делать «биржу труда» для журналистов», — рассказал собеседник ТАСС.

Владимир Соловьев сообщил, что СЖР запустит глобальное исследование о том, как пандемия повлияла на работу российских СМИ. «Главная задача — оценить состояние отрасли и выявить проблемы, с которыми столкнулись редакции региональных средств массовой информации из-за пандемии», — заметил он. В опросе примут участие несколько тысяч представителей региональных, районных и местных СМИ. В результате появятся данные, сколько редакций прекратили свою работу, сколько сотрудников пришлось сократить, как изменился уровень зарплат журналистов, уменьшилось ли число рекламодателей и их бюджеты, какие дополнительные ресурсы планируется привлечь для работы в 2021 году.

По словам главы СЖР, сейчас крайне важно прояснить реальную картину последствий, с которыми СМИ столкнулись в результате пандемии. Тогда будет понимание, какая поддержка необходима отрасли на данном этапе. «В марте прошлого года мы уже проводили подобное исследование. С результатами опроса я ознакомил участников онлайн-заседания профильного комитета Госдумы. Предложение по поддержке региональных СМИ было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. И в мае вышло постановление о включении средств массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19″, — отметил Соловьев. Помощь государства получили порядка 30 тысяч СМИ.

Состояние рынка печати

Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и факты», экс-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП, до декабря 2020 года) рассказал ТАСС, что объем прессы в экземплярах продолжал снижение в 2020 году. «Как тренд это сохранится и в 2021 году, но, учитывая ситуацию в 2020 году, когда в условиях пандемии тиражи падали не естественным образом, есть большая вероятность коррекции — возврата показателей вверх. И мы увидим некоторый рост тиражей, как это мы смогли отметить уже в последнем квартале ушедшего года», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, были сегменты, по которым пандемия и ограничения ударили сильнее — это бесплатная пресса, распространяющаяся в общественных пространствах, бизнес-центрах, заведениях общепита и красоты, которые были физически недоступны аудитории. В этих сегментах, при стабилизации активной жизни возможен ощутимый рост тиражей, уверен Новиков.

Касаясь еженедельных и реже выходящих изданий Новиков заметил, что в этой нише эволюционное снижение тиражей и рекламных доходов продолжится, а издатели продолжат активно развивать digital-проекты и наращивать рекламную выручку в этом сегменте.

По данным ГИПП и согласно прогнозам экспертов, общий объем рынка периодической печати в 2020 году составит 56,1 млрд руб. Показатели продаж газет и журналов в 2020 году на фоне пандемии и введенных ограничений на торговлю составят в стоимостном выражении 46,4 млрд руб. По оценкам экспертов, в 2020 году издатели недополучат от реализации печатных копий свыше 23% доходов по сравнению с прошлым годом.

По данным ГИПП, количество зарегистрированных в России периодических печатных СМИ начиная с 2008 года ежегодно снижается. За последние три года перечень зарегистрированных печатных изданий сократился на 11%, а за последние восемь лет — на 34,7%. В 2020 году 65% зарегистрированных СМИ в России — печатные (42,23 тыс.), причем за год количество сократилось на 1,5% (653 издания).

Новиков отметил, что сейчас остается вопрос дополнительных мер поддержки СМИ и пролонгации существующих мер господдержки. «Рассрочка на погашение налоговых выплат, безусловно, является важной мерой. Но в периоде продолжающей снижаться экономики рассрочка превращается в накопленные долги, которые платить все равно очень сложно. Наверное, к пролонгации мер нужны не только рассрочки, но и списания», — указал он.

Источники: ТАСС, сайт СЖР https://ruj.ru/news/monitoring-media/soyuz-zhurnalistov-rossii-zapustit-birzhu-truda-dlya-rabotnikov-smi-14183