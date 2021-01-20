«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 2020″: итоги

В СамАРТе прошла церемония награждения лауреатов XXII областного журналистского конкурса «Золотое перо губернии», а также победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Вручали награды губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.

19 января в рамках празднования Дня российской печати в главном зале театра «СамАРТ» состоялось награждение лауреатов конкурса «Золотое перо» и премий Самарского областного отделения Союза журналистов России, а также лауреатов журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области. Традиционный формат праздника в этом году был изменен в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Очное участие в мероприятие приняли лауреаты конкурса, а их коллеги и единомышленники смогли присоединиться к празднику в формате онлайн: для всех желающих была открыта прямая трансляция церемонии в официальном сообществе «Самарская область» ВКонтакте. Запись трансляции доступна по ссылке.

Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником – Днем российской печати, а также с особенной датой – 170-летием Самарской губернии. Он отметил, что в ушедшем году работники СМИ стали настоящими помощниками жителей региона:

«Вы – люди, обладающие живыми сердцами, которым не все равно, которые зачастую первыми вступаются за людей, приходят на помощь, рассказывая о беде того или иного человека. Я хочу поблагодарить все журналистское сообщество за очень взвешенную позицию по освещению главной угрозы 2020 года – пандемии новой коронавирусной инфекции, ограничительных мер. Вы рассказывали о замечательных подвигах наших удивительных медиков: врачей, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи, о наших волонтерах, которые по зову души приходили людям на помощь»

Конкурс на призы Губернатора в 2020 году проводился по двум направлениям: «Год памяти и славы» и «Перемены заметны каждому», по двум категориям – «Региональные средства массовой информации» и «Муниципальные средства массовой информации». Полный список лауреатов конкурса на призы Губернатора Самарской области можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Прошедший в самоизоляции 2020 год изменил привычный уклад жизни населения и работы всех СМИ. Тем не менее, журналисты смогли приспособиться к новой реальности и продолжили работу, создав множество уникальных и социально-значимых проектов. Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова отметила важность командного духа в журналистском сообществе и поблагодарила коллег за их труд в период пандемии:

«Несмотря на то, что год был очень трудным и многие был разобщены, мы все равно были вместе. Когда мы – одна команда, нам всё по плечу. В этом году Союз журналистов ни на день, ни на час не останавливал свою работу. Мы продолжали трудиться, мы были рядом с нашими ветеранами, и я благодарю членов Правления, которые нам помогали.

К сожалению, мы не смогли с вами встретиться на всеми любимом Фестивале прессы. Не будем загадывать на этот год, но абсолютно точно мы не забудем эту традицию и обязательно соберемся вновь в Струковском саду на фестивале.

В этот вечер так сложилось, что все говорят. Это подчеркивает то, что мы очень соскучились по общению и хотим поделиться друг с другом новостями, рассказать, что мы сделали за этот год. Так держать!

Я вам всем хочу пожелать здоровья, ведь сейчас это – самое главное. Пусть будут здоровы вы и ваши близкие, и пусть они всегда будут рядом с вами».

Ирина Цветкова вручила почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» Елене Летичевской, руководителю Департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

В этом году традиционно было присуждено пять премий Самарского областного отделения Союза журналистов России. Премию «Дебют» получила Анастасия Ходоренко, корреспондент газеты «Северные нивы» (Кошкинский район).

Премию «С открытым забралом» имени Валерия Иванова за глубину и компетентность в освещении тем вручили Александре Будаевой, корреспонденту Издательского Дома «Комсомольская правда – Самара».

Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой вручили Анфисе Нагумановой, шеф-редактору службы радиовещания ГТРК «Самара».

Премией «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова наградили Наталью Буланову, заместителя главного редактора медиа-холдинга «Самарские судьбы».

В номинации, обобщающей яркий журналистский путь, назвали Елену Хегай, начальника службы радиовещания ГТРК «Самара». Елена Хегай получила награду «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Минуйловой.

В завершение вечера назвали имена новых лауреатов журналистского конкурса – «Золотое перо губернии». Этот конкурс уже 22 года выявляет на журналистском поле Самарской губернии самые незаурядные, яркие и значительные имена.

В номинации «Электронные СМИ» за профессионализм и компетентность лауреатом стала Елена Крылова, директор ГТРК «Самара», руководитель интернет-проекта tvsamara.ru.

В номинации «Печатные СМИ» за глубину и компетентность в освещении тем культурной жизни региона награду получил Дмитрий Дятлов, обозреватель издания «Свежая газета. Культура».

За последовательность в освещении актуальных тем жизни области в номинации «Интернет СМИ» звание лауреата получила Татьяна Брачий, выпускающий редактор электронного периодического издания «Парк Гагарина».

Кроме того, почетной грамотой Союза журналистов России «За креативную работу в сфере интернет-технологий» был награжден телеканал «Самара-ГИС».

Не забыли и о подрастающем поколении журналистов. Эстафету от асов журналистского ремесла приняли воспитанники Самарского областного молодежного пресс-центра «ЮНКОР» – они были отмечены дипломом областного Союза журналистов «За вклад в патриотическое воспитание молодого поколения».

Завершилась церемония музыкальным выступлением актрисы театра «СамАРТ» Марии Феофановой. Она исполнила песню «Моя земля».

Будущий год объявлен годом Науки и технологий, а значит, эта тематика найдет отражение в премиях и конкурсах 2021 года. Кроме того, источником вдохновения для журналистов станет 170-летие Губернии.