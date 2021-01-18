19 января состоится награждение лауреатов конкурса «Золотое перо» и областного журналистского конкурса на призы губернатора

19 января в Самаре, в здании театра «СамАРТ» состоится церемония награждения победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и лауреатов XХII областного журналистского конкурса «Золотое перо губернии» Самарского областного отделения Союза журналистов России.

В связи с эпидемиологической обстановкой количество участников мероприятия ограничено, на него приглашены лишь лауреаты конкурсов.

Посмотреть церемонию награждения можно в онлайн-режиме на сайте Правительства Самарской области или в официальном сообществе «Самарская область» ВКонтакте. Начало мероприятия – в 18:00.