Городской шансон Юрия Стрельца и Лоры Городецкой

Четвертого февраля в Самарском художественном музее при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России открылась уникальная выставка. «Городские сказки» — так называется экспозиция, объединившая фотографию и глиняную игрушку.

Авторы — два мастера своего дела. Член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР Юрий Стрелец и заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель уникального направления декоративно-прикладного творчества, получившего название «Самарская глиняная игрушка», Лора Городецкая.

На первый взгляд, эти два признанных мастера сильно отличаются друг от друга форматом своего творчества, но их объединяет любовь к жизни и своему городу. Именно на этих ценностях основана их совместная выставка, которая ассоциируется с городским шансоном. Услышав любимые мелодии, мы плачем и улыбаемся. Рассматривая экспозицию, погружаемся в городскую жизнь, чтобы прочувствовать всю гамму тех же эмоций.

Юрий Стрелец — один из лучших самарских фоторепортеров, его фотографии — всегда оригинальный взгляд на мир, окружающую нас повседневность, умение увидеть и запечатлеть детали, которые раскрывают характеры, рассказывают нам истории. А искусно сделанные глиняные мини-скульптуры Лоры Городецкой удивляют своим вниманием к мелочам и юмором. И каждая композиция – это тоже сюжет, характеры.

Выставка «Городские сказки» приурочена к юбилею Лоры Константиновны Городецкой, ей исполнилось 85 лет. За многие годы творчества талантливый педагог, мастер, обладающий своим неповторимым стилем, она создала самобытную коллекцию игрушек, которые не только восхищают нас красотой, живописностью, но и своим остроумием.

Представляя свои работы, Юрий Хаимович сказал, что его фотографии объединяет «жизнь и поколения». А ведь и правда, это так. Я обратил внимание, как много на открытии выставки молодежи, так и людей почтенного возраста. И реакция, эмоции – очень похожи. Я пришел со своим одноклассником, стоило на секунду отвернуться, какая-то бабушка преклонных годов (потом мы познакомились — ей 78), взяла его за руку и потащила по всей выставке. Не знал, на что смотреть в тот момент, что важнее – сами работы или реакция на них. Так заразительно они смеялись и рефлексировали.

Невозможно пересказать словами то, что нужно видеть своими глазами. Так что отложите «неотложные» дела и – бегом на выставку.

Автор текста — Никита Довжик, юнкор Школы молодого журналиста СОО СЖР, учащийся 11-Б класса Академии для одарённых детей (М.Наяновой).