В Самаре открылась выставка «Городские сказки»

В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Городские сказки», объединившая декоративное творчество и фотографию. Уникальный творческий проект состоялся благодаря содружеству Самарского областного художественного музей и Самарского областного отделения Союза журналистов России.

«Городские сказки» – некий эксперимент, сотворчество двух мастеров, представляющих разные виды искусств: самарского фотографа Юрия Стрельца и мастера народных художественных ремесел Лоры Городецкой. Композиции из глиняных игрушек, созданные Лорой Городецкой, и фотосюжеты Юрия Стрельца объединены общей темой – темой «Самары-городка» с его историями и зарисовками. Атмосфера экспозиции пропитана глубоким лирическим чувством и теплом, любовью к Самаре. Примечательно, что выставка открылась в год празднования 170-летия Самарской губернии и приурочена к юбилею художницы, которая отмечает в этом году свое 85-летие.

Лора Городецкая – заслуженный работник культуры Российской Федерации, талантливый педагог, мастер, обладающий неповторимым стилем, автор уникального направления декоративно-прикладного творчества, получившего название «Самарская глиняная игрушка». Образы и сюжеты для своих работ художница находит в самарской культуре, традициях, менталитете.

Игрушки мастерицы полны жизни, наделены неповторимыми чертами и особым самарским характером. Многие фигурки расписаны пословицами и поговорками, авторскими стихами и частушками. Изделия Лоры Городецкой украшают музеи и частные коллекции России, Германии, США, Англии, Франции, Болгарии, Индии, Китая, неизменно вызывая интерес и восхищение зрителей на многочисленных выставках, ярмарках и фестивалях.

Юрий Стрелец – член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР. Стрелец точно чувствует время, документирует будничную жизнь, запечатлевает образы, несущие в себе глубину и рассказывающие определенную историю. В фокусе внимания фотографа – люди, события, городские дворики и закоулки, прелесть которых не всем неочевидна. Его камера улавливает дух Самары, тонкие нюансы взаимоотношений города и жителей. Многие работы Юрия Стрельца напоминают живописные полотна с захватывающими сюжетами, порой нереальными историями.

Юрий Стрелец – участник российских и международных выставок «From Russia with love» (США), «Мемориал Черчилля в г. Фултон», (США), Фотосалон АРТ- Документ — Фото в г. Плевен, (Болгария) и др. Работы Стрельца находятся в коллекции Русского музея (г.Санкт-Петербург), в областном краеведческом музее им. Петра Алабина (г.Самара), в Музее самарского футбола и частных коллекциях (г. Сент — Луис, США), удостоены многочисленных всероссийских и международных призов.

Выставка «Городские сказки» будет интересна широкому кругу зрителей. Посетить выставку можно с 4 по 28 февраля.

Адрес: Самарский областной художественный музей, г. Самара, ул. Куйбышева, 92.

Время работы с 10.00-17.30,

четверг, суббота 13.00-20.30

выходной — вторник

Телефон для справок: 332-33-09, 332-05-64

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