Заявление Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по протестным акциям 23 и 31 января

Неукоснительное соблюдение закона в одинаковой степени относится как к участникам массовых акций, так и к сотрудникам правоохранительных органов.

Эти акции не могли быть согласованы из-за пандемии. Надо также отметить, что выбор места для протестных акций в Москве на Лубянской и Манежной площадях носил конфронтационный характер. Такой подход представляется неконструктивным и ставит под угрозу безопасность граждан.

Наблюдались случаи, когда отдельные участники несогласованных акций применяли насилие к гражданам с иными лозунгами, сотрудникам полиции и Росгвардии, допускали действия, выходящие за рамки закона. От журналистов и наблюдателей поступили сигналы о необоснованном применении силы сотрудниками правоохранительных органов. Эти сигналы требуют проверки. По предварительной информации 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях. В то же время зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Вызывают обеспокоенность призывы к несовершеннолетним участвовать в протестах, которые наблюдались перед акцией 23 января. Совет считает недопустимым подвергать детей опасности.

По информации СМИ в ходе акций задерживались и случайные люди, оказавшиеся в районе проведения акций. Жители городов также испытали трудности при передвижении из-за перекрытий.

Также по информации СМИ при задержании сотрудники полиции часто не представлялись, а их нагрудные знаки не были видны.

Были отмечены случаи задержания журналистов, имевших служебные удостоверения и редакционные задания. Тем самым создавались препятствия для выполнения ими своих законных профессиональных обязанностей. Аналогичным образом задерживали наблюдателей различных правозащитных организаций, несмотря на наличие у них соответствующих документов и бейджей.

Имеется информация от членов Совета и общественных наблюдательных комиссий о нарушении регламентов работы с задержанными. Сотни задержанных провели ночь в автозаках, автобусах, в отделах полиции, в неприспособленных для ночлега помещениях, без оформления протоколов, без еды, воды и лекарств. К ним не допускали адвокатов и членов общественных наблюдательных комиссий, ссылаясь на объявленный план «Крепость».

Вызывает тревогу информация СМИ о распространении в телеграм-каналах призывов собирать и публиковать в открытом доступе персональные данные сотрудников правоохранительных органов, их родных и близких. Эти серьезные нарушения права на тайну частной жизни должны быть немедленно прекращены.

В связи с изложенным Совет предлагает:

1. Обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях. Совет информировал Президента России об этой проблеме в ходе заседания 10 декабря 2020 г., результатом чего стало поручение Полномочным представителям Президента России в федеральных округах совместно с Советом принять меры по обеспечению в субъектах Российской Федерации прав журналистов. Совет призывает региональные союзы журналистов и иные организации журналистского сообщества принять активное участие в реализации этого поручения, представив свои предложения.

2. Нормативно урегулировать деятельность общественных наблюдателей на согласованных и несогласованных публичных мероприятиях, определив круг их прав и обязанностей.

3. Инициировать дискуссию о смягчении карантинных ограничений в отношении публичных мероприятий, в том числе, политических и профсоюзных.

4. В связи с переполнением спецприемников и ИВС прокурорам соответствующих уровней принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания.

5. Начать проведение служебных проверок по всем зафиксированным случаям нарушения прав журналистов, участников протестных акций и сотрудников правопорядка, а при наличии законных оснований и уголовно-процессуальные мероприятия. По нашей информации такие проверки уже начаты по ряду инцидентов.

Совет призывает все структуры гражданского общества к конструктивному диалогу с органами государственной власти, направленному на реализацию вышеуказанных предложений. Совет продолжит работу, направленную на обеспечение реализации права граждан на свободу мирных собраний.

Источник: СЖР, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека