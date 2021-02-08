Новая статья в законе

С 1 февраля 2021 года вступил в силу Федеральный закон №530 от 30.12.2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которым вводится новая статья 10.6. «Особенности распространения информации в социальных сетях».

Согласно этой норме, социальные сети должны самостоятельно, в течение суток, находить, удалять или блокировать любой контент от пользователей, содержащий нецензурную брань, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости. Владельцам соцсетей необходимо соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе право на честь, достоинство и деловую репутацию.

Роскомнадзор будет вести реестр социальных сетей.

В случае неисполнения установленных требований за пользователями закрепляется право на судебную защиту.

Статья 10.6. Особенности распространения информации в социальных сетях

1. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет, и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети Интернет, находящихся на территории РФ (далее – владелец социальной сети), обязан соблюдать требования законодательства РФ, в частности:

1) не допускать использование сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет, и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ и иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации (далее – социальная сеть), в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;

2) не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями;

3) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и законодательством РФ о выборах;

4) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций;

5) осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления:

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений;

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;

г) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и Федерального закона от 11 ноября 2003 года №138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети Интернет и иных средств связи;

д) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;

е) информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;

ж) информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ;

з) информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка; недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ»; сведений, позволяющих получить доступ к указанной информации или материалам;

6) разместить в социальной сети адрес электронной почты для направления ему юридически значимых сообщений, свои фамилию и инициалы (для физического лица) или наименование (для юридического лица), а также электронную форму для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации, требования к которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;

7) ежегодно размещать отчет о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием указанной в пункте 6 настоящей части электронной формы, а также о результатах мониторинга, осуществляемого в соответствии с п. 5 настоящей части. Требования к форме, составу и размещению данного отчета устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;

8) разместить в социальной сети документ, устанавливающий правила использования социальной сети;

9) в случае внесения изменений в правила использования социальной сети, в течение трех дней со дня внесения таких изменений информировать об этом пользователей социальной сети путем направления каждому из них уведомления об этом с описанием внесенных изменений;

10) установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в сети Интернет программ для электронных вычислительных машин;

11) уведомлять пользователя социальной сети о принятых мерах по ограничению доступа к его информации в соответствии с пунктом 5 настоящей части, а также об основаниях такого ограничения.

2. Правила использования социальной сети должны содержать:

1) не противоречащие законодательству РФ требования к распространению в социальной сети информации;

2) права и обязанности пользователей социальной сети;

3) права и обязанности владельца социальной сети;

4) порядок рассмотрения обращений пользователей социальной сети, обеспечивающий их рассмотрение в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня их поступления;

5) порядок осуществления мониторинга социальной сети в целях выявления информации, указанной в п. 5 части 1 настоящей статьи, а также рассмотрения обращений о выявлении такой информации.

3. Правила использования социальной сети должны быть размещены в социальной сети на русском языке. Владелец социальной сети должен обеспечить беспрепятственный и безвозмездный доступ пользователей к правилам использования социальной сети.

4. В случае выявления информации, указанной в п. 5 части 1 настоящей статьи, при осуществлении мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения указанного в п. 6 части 1 настоящей статьи обращения, а также в случае выявления информации при осуществлении мониторинга социальной сети в соответствии с предписанием, предусмотренным частью 18 настоящей статьи, владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

5. В случае, если владелец социальной сети не может оценить степень соответствия информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по результатам рассмотрения указанного в п. 6 части 1 настоящей статьи обращения, информации, указанной в п. 5 части 1 настоящей статьи, он обязан не позднее суток с момента выявления такой информации:

1) направить ее в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Критерии определения направляемой в указанный орган информации, ее состав и порядок направления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;

2) до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о принятии мер по ограничению доступа к информации, предусмотренных настоящим Федеральным законом, или об отказе в принятии таких мер, принять меры по ограничению доступа к указанной информации.

6. При поступлении от владельца социальной сети информации, направленной в соответствии с частью 5 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение 24 часов направляет ее по системе взаимодействия в уполномоченные государственные органы для рассмотрения и принятия решений в соответствии с п. 1 части 5 статьи 15.1, частью 1 статьи 15.1-1, частью 1 статьи 15.3 настоящего Федерального закона.

7. Порядок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, информации, указанной в п. 1 части 5 настоящей статьи, а также порядок взаимодействия с уполномоченными государственными органами, устанавливается Правительством РФ.

8. Пользователь социальной сети, в отношении информации которого приняты меры по ограничению доступа владельцем социальной сети в соответствии с частью 4 или 5 настоящей статьи, вправе обратиться к владельцу социальной сети с жалобой на решение, предусмотренное частью 4 или 5 настоящей статьи. Владелец социальной сети обязан рассмотреть такую жалобу и направить ответ пользователю социальной сети в течение трех дней со дня поступления такой жалобы. В случае несогласия с ответом владельца социальной сети, пользователь вправе обратиться с заявлением в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети в соответствии с частью 4 или 5 настоящей статьи.

9. Пользователь социальной сети, в отношении информации которого приняты меры по ограничению доступа владельцем социальной сети в соответствии с частью 4 или 5 настоящей статьи, в случае несогласия с принятым решением вправе обратиться с заявлением в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети в соответствии с частью 4 или 5 настоящей статьи.

10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи на основании обращения, указанного в части 8 или 9 настоящей статьи, или при осуществлении мониторинга социальной сети, может вынести требование владельцу социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети в соответствии с частью 4 или 5 настоящей статьи. Порядок и сроки рассмотрения обращений, указанных в частях 8 и 9 настоящей статьи, а также порядок вынесения требования владельцу социальной сети устанавливается Правительством РФ.

11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, ведет реестр социальных сетей. В целях обеспечения формирования реестра социальных сетей федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи:

1) организует мониторинг информационных ресурсов;

2) утверждает методику определения количества пользователей информационного ресурса в сутки;

3) вправе запрашивать у владельца социальной сети и иных лиц информацию, необходимую для ведения такого реестра. Указанные лица обязаны предоставлять запрашиваемую информацию не позднее чем в течение десяти дней со дня получения запроса федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

12. В случае обнаружения в сети Интернет информационного ресурса, который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ, других языках народов РФ, на котором может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которому в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети Интернет, находящихся на территории РФ, включая рассмотрение соответствующих обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан или организаций, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи:

1) признает информационный ресурс в сети Интернет социальной сетью и включает его в реестр социальных сетей;

2) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение социальной сети в сети Интернет лицо;

3) направляет провайдеру хостинга или указанному в п. 2 настоящей части лицу уведомление в электронном виде на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца социальной сети;

4) фиксирует дату и время направления указанного в п. 3 настоящей части уведомления провайдеру хостинга или указанному в пункте 2 настоящей части лицу в соответствующей информационной системе.

13. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 3 части 12 настоящей статьи, провайдер хостинга или указанное в п. 2 части 12 настоящей статьи лицо обязаны предоставить данные, позволяющие идентифицировать владельца социальной сети.

14. После получения данных, указанных в п. 3 части 12 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, направляет владельцу социальной сети уведомление о включении его информационного ресурса в реестр социальных сетей с указанием требований законодательства РФ, применимых к данным информационным ресурсам.

15. В течение двух месяцев со дня включения информационного ресурса в реестр социальных сетей владелец социальной сети обязан обеспечить приведение правил использования социальной сети в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона и ознакомление с указанными правилами пользователей своей социальной сети.

16. В случае, если доступ к социальной сети на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее пятисот тысяч пользователей сети Интернет, расположенных на территории РФ, данная социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра социальных сетей, о чем владельцу социальной сети направляется соответствующее уведомление. Данная социальная сеть может быть исключена из реестра социальных сетей при отсутствии заявления ее владельца, если доступ к данной социальной сети на протяжении шести месяцев составляет в течение суток менее пятисот тысяч пользователей сети Интернет, расположенных на территории РФ.

17. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с владельцами социальных сетей устанавливается указанным федеральным органом исполнительной власти.

18. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, вправе направить владельцу социальной сети предписание об осуществлении мониторинга социальной сети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец данной или иной социальной сети обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления указанного федерального органа в соответствии с настоящим Федеральным законом.