ЛОКАЦИИ ЗИМНЕГО ОТДЫХА В САМАРЕ

Ах, какой насыщенной, какой богатой на впечатления и эмоции получилась программа девятого пресс-тура, организованного в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области». Эта добрая традиция родилась в наших краях по инициативе департамента туризма министерства культуры Самарской области при активной поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Первая высадка «десанта» журналистской братии состоялась в Поволжском музее железнодорожной техники, который располагается на Учебном полигоне Самарского государственного университета путей сообщения. Не только для студентов университета, но и для многих горожан эта территория стала местом особого поклонения. С первых дней Великой Отечественной войны именно сюда, на трудовую Безымянку, бесконечной вереницей шли составы с людьми и заводским оборудованием с Украины, из Белоруссии, Воронежской, Ленинградской областей и других регионов страны. Эшелоны разгружали прямо под открытым небом. К осени 1941 года численность жителей Безымянки возросла почти вдвое — за счет эвакуированных соотечественников. Стратегическое значение Куйбышевской магистрали в годы войны было чрезвычайно высоко – именно эта магистраль связывала тыл с фронтом, обеспечивая поставку грузов с Поволжья, Урала и из Сибири. О том, как переживали военное лихолетье железнодорожники, в каких условиях им приходилось работать, напоминает вагон-теплушка и его экспонаты. И еще об одном важном факте рассказал прибывшим гостям директор музея Александр Лысак: в недалеком прошлом здесь, рядом со станцией Безымянка, располагался штаб прославленной 9-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады, которая принимала активное участие в обороне жителей блокадного Ленинграда.

Несмотря на крепкий морозец – в тот день минус 18 градусов усугублялись крепкими порывами ветра – журналисты и блогеры не торопились спрятаться в тепле. Всем было интересно посмотреть на стальные гиганты локомотивов, величаво возвышающиеся под открытым небом. По сравнению с многотонными паровозами, электровозами и вагонами, в том числе паровозом серии Еа, работавшим в годы Великой Отечественной войны, макет паровоза уральских конструкторов Черепановых, изобретенного в первой половине XIX века, смотрелся как нарядная игрушка. Зато сколько неподдельных восторгов вызвал осмотр знаменитого паровоза — «генерал» П36, украшенного «лампасами», прототип «Сапсана» ЭР-200 и паровоз серии Е, больше века служивший на дорогах Российской империи и Советского Союза.

Главное преимущество этого музея в том, что все эти паровозы, тепловозы, электровозы, цистерны, строительно-дорожную технику, дрезины и вагоны XIX и XX веков можно трогать руками, разрешается заходить в вагоны и кабины машинистов. Для осмотра посетителям доступны автономные вагон-пекарня и вагон-кухня, которые были незаменимы во время чрезвычайных ситуаций. Среди уникальных экспонатов музея есть детали Александровского (Сызранского) железнодорожного моста, построенного через Волгу ещё во время правления Александра II. Все эти раритеты прибыли в наши края с различных дорог Российской Федерации.

Настоящим украшением и в то же время экспонатом музея служит бывший вокзал станции Дашково, который «до дощечки» разобрали и перенесли к нам из Пензенской области из тех же строительных материалов середины XIX века. Станция Дашково существует и сегодня, она названа в честь знаменитой княгини Екатерины Дашковой, сподвижницы императрицы Екатерины II, которая вошла в историю страны как единственная женщина-руководитель Российской Академии наук. Внутри здания много интересного. Тут рабочее место станционного смотрителя с антикварной мебелью, самоваром, гранеными стаканами в подстаканниках, аппаратом Морзе для переговоров. Директор музея Александр Лысак рассказывает, что многие подлинники антикварных документов, репродукции старых фотографий и другие экспонаты в дар музею приносят ветераны железнодорожной отрасли. Недавно музей отметил 10-летие со дня своего рождения. С обновленной экспозицией с интересом познакомились глава региона Дмитрий Азаров и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

ОТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Следующей туристической точкой в маршруте нашего путешествия стал отель

7 AvenueHotel& SPA, где для нашей многочисленной делегации организовали специальную презентацию. пятизвездочного отеля с обслуживанием европейского уровня. Как рассказал директор отеля Михаил Мальтцев, этот адрес на карте Самары появился накануне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. У отеля, претендующего на уровень европейского обслуживания, очень много преимуществ: гости областной столицы могут быстро добраться как до деловых центров, так и до пляжной зоны знаменитой набережной. Главной составляющей концепции развития отеля является оказание комплекса туристских и дополнительных услуг по демократическим ценам. Для комфортного зимнего отдыха здесь есть спа-зона, бассейн, парикмахерские и косметические салоны, соляные пещеры. Незадолго до нашего приезда в отеле состоялось открытие арт-галереи «Этажи», посвященное 170-летию Самарской губернии. В мероприятии участвовали заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и заместитель министра – руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов Ну, а нам посчастливилось быть в числе первых зрителей этой экспозиции, где представлены работы современных талантливых живописцев, в числе которых Ольга Абраменко, Полина Горецкая, Любовь Егорова, Николай Лукашук, Елена Островская, Евгения Тарасова и другие. Полотна выставлены не только в холлах, ими украшены номера. Михаил Викторович убежден, что у этого

начинания будет хорошее продолжение, ведь благодаря этим живописным полотнам гости отеля знакомятся с лучшими городскими пейзажами и достопримечательностями, открывая их для себя глазами самарских художников. Причем понравившиеся произведения они могут приобрести прямо здесь. Все, кто заглянет сюда отобедать, или отужинать в один из многочисленных ресторанов, знакомство с полотнами живописи в свободном доступе!

Директор отеля М. В. Мальцев на правах радушного хозяина продемонстрировал нам роскошный конференц-зал с отдельными переговорными комнатами, а также номера, из которых открываются живописные пейзажи прямо на Волгу. Заказывать номера можно не только по телефонам, но и в онлайн-режиме. Контактное лицо: Густарёва Мария, руководитель отдела развития 7 Avenue Hotel & SPA (тел.: +7 (846) 333-77-77, e-mail: GustarevaMY@7avenuehotel.com)

В ГОСТЯХ У ОГНЕБОРЦЕВ

В Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области всегда интересно и детям, и взрослым. А если вашим гидом станет почетный сотрудник МВД РФ и МЧС России, заслуженный работник пожарной охраны Самарской области Николай Михайлович Кичайкин, вам повезло вдвойне. Именно этому настоящему полковнику противопожарной службы мы обязаны тем, что в регионе вот уже более 10 лет работают добровольные пожарные дружины. За плечами заслуженного огнеборца 47 лет службы в пожарной охране. За эти годы столько страшных трагедий им было видано-перевидано, столько жизней и материальных ценностей спасено, что рассказов и воспоминаний на целый роман хватит. Все эти события живы в памяти ветерана до мельчайших деталей. А самые крупные пожары, случавшиеся в нашем регионе, воссозданы в этом музее на диорамах. С 2016 года Николай Кичайкин занимает пост заместителя начальника Самарского учебного центра федеральной противопожарной службы, где готовят пожарных, сотрудников службы гражданской обороны и ГИМС, а также разрабатывают проектную документацию противопожарной защиты объектов.

Большим сюрпризом для всей команды журналистов стало то, что каждому предоставлялась возможность взобраться на 20-метровую пожарную каланчу, которая в стародавние времена была самой высокой постройкой в Самаре. Говорят, что вплоть до 2014 года, когда произвели ремонт и реконструкцию каланчи, старожилы порой наблюдали в окнах силуэт мужчины. Якобы это старый пожарный по давней привычке дежурит на посту. А когда каланчу надстроили и восстановили, привидение исчезло.

Что в этой городской легенде правда, а что вымысел — остается только гадать. Ну, а у нас на маршруте была еще одна очень интересная локация – визит в Куйбышевский

филиал АО «ФПК», где нам предстояло познакомиться с экскурсионной программой «От вагона до перрона».

В МОСКВУ- С ШИКОМ. И С КАЗИМИРОМ МАЛЕВИЧЕМ

В Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» мы попали отнюдь не случайно. Буквально накануне этот коллектив по итогам Всероссийской туристической премии «Маршрут года», итоги которого подводились в столице Мордовии, завоевал аж 8 наград. Если учесть, что за право победителя боролись 442 команды из 62 регионов России, победа наших земляков дорогого стоит! Перед самой отправкой фирменного поезда «Жигули» нам посчастливилось воочию увидеть, что представляет из себя проект «Самарский шик — Модерн». В этих вагонах люксового варианта, действительно, все шикарно. А в номинации «Лучший железнодорожный тур» наши земляки завоевали серебряную медаль за совместный проект, реализуемый с Самарским областным художественным музеем. Казалось бы – что общего между музейщиками и проводниками? Оказывается, если хорошо подумать, то на свет родится культурный проект «Жигули» в Авангарде», благодаря которому в составе нашей фирменной «девятки» курсирует первый в России вагон-музей. Каждое купе в нём носит имя известного живописца. К примеру Казимира Малевича и Аристарха Лентулова. Дизайнерские решения и интерьеры купе выполнены в стиле русского авангарда и украшены репродукциями картин знаменитых художников. Подлинники же хранятся в Самарском областном художественном музее в коллекции спасённого авангарда, подлежавшего уничтожению в 50-х годах прошлого века.

Нашими гидами в этот день были старший мастер участка Евгений Гоменюк и ведущий экономист Анна Санталова. Они гордятся своей принадлежностью к железнодорожной отрасли. Не так давно в пассажирском вагонном депо Самара открылся музей истории предприятия. Теперь здесь организуют экскурсии для школьников по заявкам образовательных учреждений. Дети могут на специальном макете самостоятельно провести сцепку и расцепку автосцепного устройства, попробовать себя в роли осмотрщиков-ремонтников и с помощью специального молотка «прослушать» детали вагонных тележек. Нам тоже представилась такая возможность – мы «слушали», как откликаются колеса на стук. А еще мы видели, как «отдыхают» вагоны летних маршрутов: Самара-Адлер, Самара-Сочи. Их холят, лелеют и ремонтируют к началу летнего сезона. На календаре – февраль. А тут уже живут заботами о лете.

ТАТЬЯНА ПАРХАЧЕВА,

член Союза журналистов России