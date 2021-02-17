Юрий Воскобойников. Несерьёзно о серьезном.

В Самарском областном художественном музее 17 февраля в 17:00 откроется выставка Юрия Воскобойникова «Несерьезно о серьезном». Юрий Семёнович Воскобойников — самарский художник, карикатурист, многие годы был членом Союза журналистов России. В Доме журналиста не раз проходили выставки его работ.

Публиковаться Юрий Воскобойников начал в 1965 году. Его работы украшали как самарские газеты («Волжская коммуна», «Волжский комсомолец», «Горчишник»), так и центральные, во времена существования Советского Союза («Литеральная», «Крокодил», «Смена»). В «Литературной Газете» Воскобойников стал постоянным членом «Клуба 12 стульев», а в 1992-м — лауреатом премии «Золотой телёнок» по разделу графики. Организовал возобновление выпуска общественно-сатирического журнала «Горчишникъ», основанного в Самаре ещё в 1906 году. Занимался художественным оформлением книг. Плодотворно сотрудничал с местным телевидением.

Определение – карикатурист — пожалуй, не совсем точно отражает содержание творчества Юрия Семёновича как художника…Скорее, ему, острослову, присущ юмор самого широкого диапазона по тону и тематике.

На выставке представлены шаржи на известных широкому кругу читателей людей (Роман Яруллин – футбольный тренер); на коллег по журналистскому цеху (Дмитрий Муратов — начинавший карьеру в самарских, затем получивший признание в центральных СМИ). Конечно, представителям власти всех рангов тоже доставалось и не раз, и не два: вот слепой ведет толпу под лозунгом: «Вперёд». Массовые манифестации отображены художником и на другой работе, где одна часть «пассионариев» идет под советским лозунгом: «Свобода, Равенство, Братство», у другой — предпочтения «экономического» характера: «Жратва, Шмотки, Хижины». А вот художник удивляется всемирному поклонению идолу – звезде бодибилдинга – Арнольду Шварценеггеру. Перед кумиром толпы лежат ниц, в то время как великие Пушкин, Толстой, Маяковский скромно теснятся на заднем плане…

Особое пристрастие Воскобойников испытывал к футболу. Среди его старых друзей немало бывших футболистов «Крыльев». К футбольной теме художник всегда был предельно искренен и неравнодушен. Именно поэтому Юрий Семенович стал автором нескольких книжек, где главной темой стал юмор в спорте.

Юрия Воскобойникова, к сожалению, уже нет с нами, но коллеги и друзья вспоминают о нём как о добром и отзывчивом человеке, талантливом художнике, весёлом выдумщике с грустными глазами…