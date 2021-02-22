Союз журналистов принял участие в пресс-туре, посвященного фестивалю «Жигулевская зима — 2021″

21 февраля, в день рождения Жигулёвска, состоялся всероссийский фестиваль культурных традиций «Жигулёвская зима – 2021». Побывать на фестивале смогли блогеры и журналисты Самарской области, для которых был организован пресс-тур. В мероприятии приняли участие и представители областного Союза журналистов.
Фоторепортаж Елены Абкиной.
Главным местом проведения праздничных мероприятий стала поляна близ Винного ключа в селе Ширяево.
Место выбрано неслучайно и отражает основную идею фестиваля – формирование новых традиций по сохранению и популяризации природного и культурного наследия Самарской Луки.
На центральной площадке фестиваля были установлены композиции из ледяных скульптур, которые превратили зимние Жигули в настоящую сказку изо льда и органично дополнили волжские пейзажи.
В создании композиций участвовали скульпторы из разных регионов России. Каждая скульптура связана с историей Самарской губернии.
В программе фестиваля также были показательные выступления каюров и их собак – участников международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест».
Атмосферу праздника создавали выступления творческих коллективов городского округа Жигулёвск.
Работало несколько тематических площадок: мастер-класс «Заповедный урок» по изготовлению сувениров проведет жигулевский заповедник И.И. Спрыгина, а секретами мастерства по копчению волжской рыбы поделится клуб «Волга-Дискавери».
Для маленьких гостей была организована детская площадка с зимними играми.