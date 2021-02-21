Ушла из жизни Елена Сергиенко

С прискорбием сообщаем, что безвременно скончалась Елена Сергиенко, член Союза журналистов России.

Елена Сергиенко работала в самарских СМИ (газете «Числа», «Комсомольская правда» и др.), последнее время была корреспондентом электронного периодического издания «Суть событий».

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят о кончине Елены Сергиенко и выражают соболезнование ее родным и близким. Светлая память …

Похороны назначены на 23 февраля. Прощание в 11.30 по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 43-а, кв.22 (1-ый подъезд, 6 этаж).

Друзья, необходимы средства для организации похорон. Похоронами занимается сестра Елены – Виктория. Телефон Виктории 89141042080 (номер связан со Сбербанком). Любая помощь встречается с искренней благодарностью.