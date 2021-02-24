Союз журналистов России совместно с hh.ru составил подборку свежих вакансий для журналистов и редакторов. Вакансии этой недели:

SMM — копирайтер(Рязань, Про Город 62) — от 25000 руб.

Главный редактор сетевого издания «Рязанские новости» (Рязань, Тульский Бизнес Журнал) — заработная плата не указана.

Корреспондент (Североуральск, Издательская группа ВК-медиа) — от 15700 руб.

Корреспондент сетевого издания «Тульские новости» (Тула, Тульский Бизнес Журнал) — заработная плата не указана.

Пресс-секретарь, PR-менеджер, Журналист (Санкт-Петербург, Финансово-правовой альянс) — от 80000 руб.

SMM-менеджер (Санкт-Петербург, Финансово-правовой альянс) — от 60000 руб.

Старший креатор в команду маркетинга, Креативный директор в эфирное промо, Копирайтер в эфирное промо (Москва, телеканал «Пятница!») — заработная плата не указана. Резюме и портфолио высылать на адрес vastafieva@friday.ru

Более полную информацию можно по предложениям на бирже труда можно найти на сайте СЖР в рубрике «Работа для журналистов» https://ruj.ru/poleznoe-dlya-zhurnalistov/rabota-dlya-zhurnalistov .