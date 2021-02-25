Проект «Голоса Победы» получил специальный приз в конкурсе «Серебряный Лучник»

19 феврале в Москве состоялась 24-ая Церемония награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Специальный приз Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник» был вручен ГТРК-Самара — за проект «Голоса Победы».

Проект «Голоса Победы» — один из самых поддерживаемых зрителями проектов, посвящен он Году Памяти и Славы. В течение нескольких месяцев жители Самарской области по призыву телевизионной компании присылали видеоролики с исполнением песен военных лет. Участвовали в творческом процессе (исполнении песен, записи видео) самодеятельные коллективы и самостоятельные исполнители. Проект получил огромный отклик у жителей Самарского региона.

Самарское областное отделение Союза журналистов России поздравляет руководство и коллектив ГТРК «Самара» с победой!

Конкурс «Серебряный лучник» учрежден Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской Ассоциацией по связям с общественностью в 1996 году.

Всего на соискание XXIV Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» было подано 218 коммуникационных проектов с различных регионов России.