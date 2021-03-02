Леонид Пак озвучил результаты работы УФАС и назвал суммы штрафов

В Доме журналиста 2 марта прошла пресс-конференция с участием Самарского Управления Федеральной антимонопольной службы. С докладом об итогах работы ведомства за 2020 год выступил руководитель Самарского УФАС по Самарской области, государственный советник РФ 2 класса Леонид Пак. Мероприятие состоялось при содействии Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Леонид Пак сообщил, что в 2020 году Самарским УФАС было рассмотрено 656 заявлений и жалоб о нарушении Закона «О защите конкуренции», вынесено 187 постановлений о наложении административного штрафа. Сумма наложенных штрафов в 2020 году в несколько раз превысила сумму штрафов 2019 года и составила 327 миллионов 205 тысяч рублей против 40 миллионов 217 тысяч рублей предыдущего года.

В разделе о контроле рекламного законодательства за 2020 год было возбуждено 44 дела, 26 из которых — по результатам рассмотренных заявлений и 18 — по собственной инициативе УФАС/ФАС. Здесь сумма наложенных штрафов составила 923 тысячи рублей.

По словам государственного советника, в 2020 году также было выявлено множество нарушений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«За 2020 год в Самарское УФАС России поступило 1705 жалоб, из них обоснованы – 383 , по результатам рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок выдано 225 предписаний. Необоснованных жалоб – 992 , возвращено – 169, отозвано заявителями – 112″ — сообщил Пак журналистам.

За 2020 год Самарским УФАС России приняты решения о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений о 89 организациях, вынесено 479 постановлений о наложении административного штрафа. Сумма наложенных штрафов за нарушения ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составила 8 миллионов 78 тысяч рублей.

Леонид Пак предложил представителям медиа сферы развивать социальную рекламу, которая бы способствовала применению положительных практик и профилактике нарушений законодательства.