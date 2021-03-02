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Ушел из жизни Борис Фетисов, руководитель Совета ветеранов Железнодорожного района

Секретарь Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова, Правление областного Союза журналистов выражают глубокое соболезнование заместителю председателя Правительства Самарской области Александру Борисовичу   Фетисову в связи с кончиной его отца  – Фетисова Бориса Германовича.


Фетисов Борис Германович

Борис Германович был мужественным и активным человеком, вел деятельную работу в Совете ветеранов Железнодорожного района. Занимался патриотическим воспитанием молодежи – проводил уроки мужества в школах и колледжах.

Всегда был готов прийти на помощь. 2016 году  помог задержать грабителя на Губернском рынке. Преступник, угрожая ножом, пытался похитить цветы. Пенсионер приемом самбо повалил злоумышленника на землю и удерживал его до приезда полиции.

Горько осознавать, что уходят такие благородные люди как Борис Германович Фетисов. Глубоко скорбим и сопереживаем. Светлая память…

 