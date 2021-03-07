Журналистам предлагают зелёные жилеты

Журналисты будут работать на публичных мероприятиях в ярко-зелёных жилетах, такой цвет выбрали в Роскомнадзоре по рекомендации полиции. Об этом рассказал в эфире «Радио 1» председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьёв.

«Эти жилеты будут ярко-зелёные. Потому что жёлтые жилеты – это некая коннотация с французскими «Жёлтыми жилетами». К тому же жёлтые можно купить в любом магазине для автомобилистов – чтобы не сбили, когда меняешь ночью колесо. Синие жилеты не видно в темноте. А зелёные, как считает полиция, видно в темноте. При этом ни мужчины, ни женщины чаще всего в чём-то ярко-зелёном не ходят. Поэтому сейчас склоняются, что будет по единому образцу зелёный жилет, на котором будут белые светящиеся в темноте нашивки с чёрными буквами «Пресса» со всех сторон. И бейдж единого образца», – сказал Владимир Соловьёв.

Он сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на заседании Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи.

«Мы будем это подробно обсуждать с участием СПЧ, Росгвардии, полиции, журналистских организаций и руководителей СМИ. Надеюсь, если все договорятся о том, как выглядит журналист на работе, тогда полицейские, росгвардейцы и журналисты меньше будут друг другу мешать. Полиция будет знать, что этих людей трогать нельзя, а надо помогать им исполнять свой профессиональный долг», – отметил Соловьёв.

Он добавил, что заседание комитета Госдумы, посвящённое работе журналистов на митингах, состоится 10 марта.