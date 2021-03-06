Ушла из жизни Галина Павлухина, ветеран тольяттинской журналистики

С прискорбием сообщаем, что 6 марта 2021 г. на 74-м году жизни после тяжелой болезни скончалась ветеран тольяттинской журналистики — Павлухина Галина Михайловна, член Союза журналистов России.

Галина Михайловна была творческой личностью, чутким, интеллигентным человеком, профессионалом своего дела. Работала во многих тольяттинских изданиях: в многотиражной газете «Волжский машиностроитель», в изданиях «За коммунизм», «Тольятти сегодня», еженедельнике «Любимый город», в Тольяттинском приложении к газете «Комсомольская правда», журнале «Деловая дама». До последних дней жизни активно занималась издательской деятельностью, являясь директором и главным редактором издательства «ПАПИРУС», – выпустила более 30 книг.

В числе выпущенных ею изданий – сборник воспоминаний ветеранов фронта и тыла «Поклонимся великим тем годам 1941-1945 г.г.» и книга, посвящённая 100-летию тольяттинской журналистики, «Ушедших лет отдельные фрагменты». Авторами материалов последней книги стали многие известные журналисты Тольятти, несколько глав написаны самой Галиной Михайловной.

Уход из жизни Галины Павлухиной — невосполнимая утрата. Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной Галины Михайловны и выражает соболезнования её мужу Николаю Михайловичу Павлухину, а также всем родным и близким. Светлая память нашему коллеге…

Прощание с Галиной Михайловной состоится 7 марта, в 11:30 в похоронном зале №1 на ул. Боровской, 66 (г. Тольятти). Похороны — на Баныкинском кладбище.