Пресс-секретарь Приволжского УГМС — о юбилее организации, изменении климата и весеннем половодье в регионе

В Домжуре состоялась пресс-конференция «Всемирный метеорологический день. Океан, наш климат и погода» с участием Приволжского управления по гидpометеоpологии и мониторингу окружающей среды. Корреспондентам рассказали об истории появления гидрометеорологических служб и дали прогнозы весеннего половодья и погоды .

Ежегодно 23 марта в России отмечается День работника гидрометеорологической службы. В этом году к памятной дате прибавилась еще одна — 90-летие Приволжского УГМС, появившейся в апреле 1931 года. Начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС» Вячеслав Демин рассказал о Всемирной метеорологической организации, роли Российской службы погоды.

«Одной из предпосылок создания метеорологической организации послужила Балаклавская трагедия, которая произошла в середине 19 века во время Крымской войны. Внезапно налетевшая буря разбила в щепки объединенную флотилию Франции, Англии и Турции. Тогда же затонул знаменитый «Черный принц», набитый золотом, предназначавшимся в качестве жалования британским солдатам. После оказалось, что трагедию можно было предвидеть – задним числом по имевшимя метеорологическим сводкам была вычислена траектория урагана. Так пришла идея создать Международную метеорологическую организацию. Причем Россия сыграла здесь ведущую роль – огромные усилися по созданию организации предпринял российский ученый Г. И. Вильд, который и стал ее первым председателем в 1873 году».

Говоря об изменении климата, Вячеслав Демин отметил, что 2020 год оказался самым теплым за весь период наблюдений. Температура по России в среднем превысила норму на 3,2 градуса, по Самаре – на 2 градуса.

К числу преимуществ, связанных с изменением климата, специалисты Гидрометцентра относят сокращение расходов энергии в отопительный период, перемещение северной границы зоны комфортного проживания в результате смягчения климатических условий, расширение зоны растениеводства и повышение эффективности животноводства.

Однако изменение климата влечет за собой и угрозы, такие как рост повторяемости и интенсивности засух в одних регионах и экстремальных осадков и наводнений в других, повышение пожароопасности в лесных массивах, нарушение экологического равновесия, вытеснение одних биологических видов другими и увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон.

Согласно прогнозам весеннего половодья в Самарской области в 2021 году, максимальные уровни воды ожидаются в пределах или ниже нормы. Куйбышевское и Саратовское водохранилища очистятся ото льда 25-30 апреля и 17-22 апреля соответственно. Кроме того, ожидается подтопление нескольких населенных пунктов.

Подробнее о прогнозе погоды и весеннем половодье можно узнать на официальном сайте Приволжского УГМС.