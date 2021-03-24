Всемирный день борьбы с туберкулезом: ситуация по заболеванию в Самарской области

В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Представители медучреждений, Минздрава, а также специалисты по фтизиатрии и детской фтизиатрии рассказали о тенденциях по заболеваемости в регионе и подвели итоги работы Противотуберкулезной службы в 2020 году.

В пресс-конференции приняли участие Руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии, главврач ГБУЗ «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» Игорь Цыганков, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской фтизиатрии, зам. главврача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н. В, Постникова Лада Барышникова, а также главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления РПН по Самарской области Татьяна Фролова.

Подводя итоги 2020 года, Игорь Цыганков отметил динамику снижения заболеваемости в регионе. За последние 8 лет общая заболеваемость сократилась в 2,2 раза, смертность от туберкулеза – в 3,9 раза. Кроме того, была проделана огромная работа по преодолению отрицательного тренда распространенности сочетания инфекций ВИЧ/туберкулез – за последние два года она снизилась на 23%, тогда как до 2019 года наблюдался ее рост.

«Так как основным фактором риска туберкулеза является ВИЧ-инфекция, мы тесно взаимодействовали с областным СПИД-центром, – отметил Игорь Цыганков. – Значительное число больных ВИЧ-инфекцией, которые имеют сниженный иммунитет, проходили химиопрофилактику туберкулеза. И результаты, представленные в виде диаграмм – это эффект своевременных совместных действий по пресечению распространения туберкулеза».

Важно помнить о том, что положительные результаты профилактических действий медучреждений и повышение социальной ответственности населения (по данным Цыганкова, охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2020 году составил 85,4%) необходимо сохранять. Особенно, в отношении подрастающего поколения. Специалист по детской фтизиатрии Лада Барышникова наглядно продемонстрировала важность профилактических мер:

«На сайте www.yaprivit.ru есть интересный проект, который делит наш мир на две категории: до вакцинации и после. Мир без вакцин представлял собой следующее: 38% детей с туберкулезом погибает, это практически каждый второй… Вакцинация – самая надежная мера против любого инфекционного заболевания. Благодаря профилактическим мерам и вакцинации каждый год мы сохраняем число жизней, равное двум Самарским областям.».

Профилактика и лечение туберкулеза, как и других инфекционных болезней, регулируется санитарными правилами, зарегистрированными в 2013 году. Срок действия этих правил заканчивается 1 сентября 2021 года, после чего будет создан новый свод санитарных противоэпидемических правил с учетом изменившейся обстановки в мире.