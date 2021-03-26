«Самарскому Обозрению» — 25 лет!

Ровно четверть века прошло со дня, когда в свет вышел первый номер газеты «Самарское обозрение».

В жизни и губернии, страны, и мира изменилось за эти годы очень многое.

Менялось вместе со страной и «Самарское Обозрение»: и дизайн газеты, и состав ее сотрудников, но неизменным было стремление издания обеспечивать читателей качественной и объективной информацией.

Союз журналистов поздравляет сотрудников газеты с праздником! Желаем успехов и творческого вдохновения, ярких заголовков и острых тем!

Поздравляем!!!